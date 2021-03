La bronca de Antonio Laje por la situación de Maia: “Presidente, ¿usted en qué país vive?”

Antonio Laje, conductor del noticiero Buenos días América, expresó su bronca contra la clase política tras conocerse la buena noticia de que habían encontrado sana y salva a Maia Beloso. El periodista habló sobre la situación de indigencia y la falta de escolarización que padecen muchos niños en la Argentina. También criticó al Gobierno nacional por la falta de medidas contra la pobreza: “Señor Presidente, ¿usted en qué país vive?”.

Este jueves se confirmó la feliz noticia de la aparición de la niña de siete años que mantenía en vilo al país desde el lunes. Maia fue hallada en Luján junto al hombre que está acusado de ser su presunto secuestrador. Mientras la alegría inundaba las redes sociales, Laje se tomó unos minutos para analizar la situación de pobreza en la que vive la pequeña junto a su familia.

El fuerte reclamo de Antonio Laje para el Gobierno tras la aparición de Maia: "¿En qué país viven?"

El conductor empezó su editorial con una confesión: “A mí sinceramente me asombra seguir escuchando a los políticos con su agenda cuando la Argentina está socialmente destrozada”. En este sentido, insistió en que aunque festeja la aparición de la niña, le preocupa qué tipo de calidad de vida tendrá de ahora en adelante: “Es una chiquita de siete años que no está escolarizada y con una mamá drogadicta. ¿De qué estamos hablando como Estado? ¿Qué futuro le vas a dar a esta chiquita?”.

“Si no hubiese pasado esto y hoy no está Maia en el centro de la escena, ¿cuál es el futuro de esta chiquita?”, remarcó. Con un tono cargado de indignación continuó: “Te lo multiplico por miles de chicos indigentes. Esto es lo que yo no entiendo, ¿qué país ven los políticos? ¿Qué m... de país ven?”.

Luego le habló directamente a Alberto Fernández: “Usted, señor Presidente, ¿qué país ve? ¿Dónde está viviendo?”. Y agregó: “Escuchar al Presidente y los fundamentalistas kirchneristas hablar del lawfare cuando la sociedad está partida en pedazos y el 50% de la gente es pobre, la verdad es que te da mucho asco”.

“Es asco la sensación, da un profundo asco escuchar a los políticos hablar de eso. El único tema tendría que ser de qué manera se salva a la Argentina de semejante crisis”, sentenció. Entre la tristeza y la resignación, el conductor expresó el anhelo de “criar a sus hijos diciéndoles que acá tienen futuro y no enseñándoles que busquen afuera lo que no van a tener en la Argentina”.

"Cero futuro": Antonio Laje estalló de bronca por el caso de Maia Beloso

“Nuestro país se viene destruyendo hace décadas, presidente tras presidente, que lamentablemente se repiten, y son todos responsables de llegar a una Argentina con 40% de pobreza, con la cantidad de chicos que hay en la indigencia y no están escolarizados. Eso se llama ‘cero futuro’”, señaló.

Sobre el final de su análisis también despotricó nuevamente contra la clase política: “Al común de la gente nos importa un carajo lo que le pase a Cristina Kirchner, Mauricio Macri o a quien fuera, Lázaro Báez, Cristóbal López, etc. No nos importa nada”.

“Eso solo le importa a los fundamentalistas. A nosotros, los que nos rompemos el c... trabajando y tenemos la bendición de tener trabajo, no nos importa eso. Que pase lo que tenga que pasar en la Justicia, porque lo que nos importa es cómo sacar a los chicos de la pobreza y de la delincuencia”.

“Es desesperante escuchar a los políticos con su agenda de m... que no tiene que ver con la agenda nuestra y nada que ver con la realidad”, cerró, mirando fijo a la cámara antes de continuar con la cobertura del hallazgo con vida de Maia Beloso.

LA NACION