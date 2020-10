La carta de amor de Mariano Martínez que dejó sin palabras a Valeria Lynch

Valeria Lynch se emocionó al recibir una carta de amor que le escribió su novio, el músico Mariano Martínez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2020 • 01:21

Valeria Lynch fue una de las invitadas en la noche de este sábado al programa PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, que sorprendió a la cantante al compartir al aire una declaratoria de amor a través de una carta y un video grabado por su novio, el vocalista del grupo Attaque 77, Mariano Martínez.

El conductor entregó la carta a la artista sugiriendo que diese lectura a la misma. Desbordada por la emoción, Valeria expresó: "Me pongo a llorar si leo". La cantante aclaró que su actual pareja no suele manifestar públicamente sus sentimientos. "No puedo leerla", repetía conmovida al ver las palabras trasladadas al papel por su novio.

Entonces Andy pidió a Débora Plager, también invitada al programa, que la leyese en su lugar. "Te debo tanto. Gracias por tu amor, tu paciencia y tu generosidad. Hoy estoy más cerca de ser la mejor versión de mi mismo. Te adoro. M.M.", leyó la periodista.

La sorpresa dejó sin palabras a Valeria Lynch, sobre todo después de que el músico le dedicase también un video destacando sus cualidades como persona. "¿Qué puedo decir yo de Valeria? Es una artista gigante, como cantante es la número uno. Como actriz, la vi en el teatro, que hizo Sunset Boulverd un tiempo atrás y el que estuvo ahí sabrá bien de lo que hablo. Valeria en el escenario... se te caía la mandíbula. Eso lo sabe todo el mundo", manifestó primero Martínez.

Y agregó: "A mí me gustaría destacar la persona que es Valeria: íntegra, humilde, no se la cree, y lo importante que es eso, y tiene para creérsela. Es la mejor compañera que te puede tocar para trabajar. Sin duda, por esto también sos la número uno. Te adoro", remató.

Su separación de Cau Bornes: "Hay que tener dignidad"

Lynch vive un gran momento en su vida sentimental a pesar de su escandalosa separación de Cau Bornes, con quien está envuelta en una disputa por la división de bienes que incluye un porcentaje de las escuelas de canto y algunas cuentas en el exterior.

"Creo que todo va a salir bien. Lo determinará la Justicia", comentó anoche la artista respecto a esta situación. "No tengo ninguna relación con él, cero", aclaró. "¿Es por plata?", quiso saber Kusnetzoff. "Obvio, cuando ocurre un conflicto de esta naturaleza, hay que tener dignidad. Hay que pensar un poco, mirar para atrás, ver quién es quién y qué dio cada uno en la relación. En mi caso, lo conocí más después de la separación. Igual yo venía sospechando desde hacía bastante de cosas turbias y feas en el medio", contó.

Conforme a los criterios de Más información