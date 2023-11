escuchar

No hay dudas de que este año es uno de los más convulsionados para Nicole Neumann. La modelo está a días de dar el sí junto a su novio, el automovilista Manu Urcera y, aunque todo debería ser color de rosa, el conflictivo vínculo con su hija mayor, Indiana Cubero, sigue dando que hablar. Después del último acercamiento que tuvieron, otra evidencia indicaría que aquel capítulo quedó atrás.

La integrante del panel de Los 8 escalones de los tres millones (Eltrece) cumplió este martes 43 años y realizó un festejo íntimo en un café de Benavídez, con la presencia de familiares y amigos. Para la ocasión, lució un look primaveral: mini tejida que combinó con un top blanco con broderie, medias negras rayadas y botas de caña alta en la misma tonalidad. En aquel lugar, los presentes pudieron deleitar una variedad de tortas, scones, licuados y café.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene dos millones de seguidores, la expareja de Fabián ‘Poroto’ Cubero reposteó las stories de parte de sus invitados y pese a que en ninguna de las imágenes se la vio rodeada de sus pequeñas, Mercedes Podestá, amiga de la modelo y madrina de la mayor de sus hijas, publicó una foto que dejó en evidencia su invitación a la merienda.

“Un cumple muy especial. Te deseo lo mejor hoy y siempre @nikitaneumannoficial”, fueron las palabras con las que celebró el aniversario del nacimiento de su amiga, mientras que minutos después publicó una imagen en donde posa frente al lente de la cámara con quien le dio el título de madrina: “Qué lindo verte mi súper ahijada @cubero.indiana”, escribió.

Cabe recordar que el vínculo entre madre e hija se quebró a principios de este año, cuando la mayor de las hermanas Cubero tuvo un altercado con el novio de su mamá, armó las valijas y decidió instalarse en la casa de su papá, su pareja, Micaela Viciconte, y su hermanito Luca. Según trascendió, en los últimos meses, la joven de 15 años habría denunciado a la modelo por violencia física y psicológica.

A fines de junio de este año, Marcela Tauro aseguró en Intrusos del Espectáculo (América TV) que el enfrentamiento estaría en manos del Juzgado N.º 2 de Tigre. “Hay una grabación de muchas horas que tiene como prueba. La tiene la jueza en el juzgado. Se habla más que nada de violencia, un poco física y algo también emocional. Verbal también”, informó la periodista.

Por su parte, la panelista Karina Iavícoli sorprendió al contar el supuesto motivo de la polémica que rodea a la familia: “Lo que me contaron ayer es que una vez su hija más grande habría acompañado a Manu a una carrera. No tengo muy en claro si estaba o no Nicole. Obviamente, había un montón de gente y la hija habría conocido a un chico, un poquito más grande”, señaló.

El automovilista, desconcertado por la situación, le avisó a su pareja. “A Manu le pareció que todavía era chiquita para empezar una historia con él, y habría alertado a Nicole, quien habría hablado con su hija y le habría dicho ‘mirá me parece que todavía sos chica para ponerte de novia, estás estudiando, saliendo con tus amigas’”, completó.