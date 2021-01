La emoción de Silvio Soldán: su hijo Christian lo sorprendió en vivo mientras estaba en un programa de TV Crédito: Captura de pantalla

7 de enero de 2021 • 13:38

Invitado al piso de Flor de equipo, Silvio Soldán recibió una sorpresa inesperada. Tras hablar de su paso por MasterChef Celebrity, el conductor se emocionó profundamente cuando su hijo Christian apareció en vivo desde el móvil para homenajearlo.

"¿Cómo lo convencieron?", fue la primera reacción de Soldán al ver al joven del otro lado de la pantalla, ya que no suele aparecer en los medios. Ante los halagos de la conductora del ciclo por lo atractivo que es, el presentador advirtió: "Es casi más lindo que yo".

Orgulloso de su padre, Christian confesó cómo es ser hijo de padres famosos. "A mi papá lo conocen en todos lados y a él le encanta recibir el cariño de la gente. Siempre le piden fotos, autógrafos, saludos y es gente de todas las edades (...). Desde que nací tengo padres famosos, es la única forma que conozco, no sé como sería de otra forma. Cada vez que hago un trámite y ven mi nombre me preguntan, pero lo llevo con tranquilidad", indicó.

Tras remarcar que es muy bajo perfil, el hijo de Silvia Süller definió a Soldán como "un papá muy pila". "En casa es muy parecido a como se lo ve en la televisión. Siempre está muy arriba, muy pila, siempre riéndose. La verdad que es muy bueno, es muy transparente. Convivir con él fue un placer", reveló.

Emocionado al escuchar sus palabras, Soldán expresó su sorpresa por ver a su hijo en la TV y también le dedicó unas lindas palabras. "Es que no quiere salir por televisión nunca. Es un fenómeno, un hijo tan bueno y maravilloso. Es un regalo que me dio la vida. Lo adoro, lo admiro profundamente y aprendo mucho de él porque es sumamente inteligente, muy pensante y me hace dar cuenta que estoy equivocado en muchas cosas. Siempre con discreción, elegancia aunque a veces con un poco de dureza también. Y yo lo comprendo y respeto enormemente, y generalmente tiene razón él", indicó.

Mientras aseguran que ya no viven juntos [Christian se mudó junto a su novia hace dos años], ambos recalcan lo unidos que son. "Ya no vivimos en la misma casa, pero nos hablamos todos los días y cuando podemos nos vemos, casi todos los días también", advirtió el joven mientras aseguró que ver los partidos de Boca juntos "es ley".

En cuanto a si se reconoce en su padre, Christian aclaró: "Me parezco en todo, salvando las distancias generacionales. Me doy cuenta por muchas reacciones mías que soy igual, y seguramente cuando sea más grande voy a ser tan cabeza dura como él. Soy bastante romántico también, aunque las palabras no son lo mío; me gusta sorprender con detalles y gestos", concluyó el dueño de un bar en la zona de Palermo.

