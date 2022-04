Mirtha Legrand se refirió a los dichos de Federico D’Elía y a los rumores que rodearon a La Dueña

Mirtha Legrand siempre es una de las figuras más buscadas por la prensa. Ayer, en el marco de su salida al Teatro Colón, la diva de los almuerzos habló con los periodistas presentes en el lugar y, tras confirmar que su vuelta a la tele es inminente, opinó sobre los polémicos dichos de Federico D’Elía sobre su participación en La Dueña; programa que está cumpliendo 10 años.

“La vengo a ver a la Muzyca, a la primera bailarina que se despide hoy”, comentó la conductora después de ver Giselle, la clásica pieza en el Teatro Colón. Muy elegante como siempre, “la Chiqui” se sacó el barbijo para hablar con Socios del espectáculo y confirmó que su vuelta a la TV está muy cerca. “Ahí estamos, en tratativas todavía. Se vienen las ‘mesazas’ a la noche”, precisó.

“No sé si me gustó o no, no es la que más me gustó, eso seguro. Hice cosas peores también”, lanzó el actor en un programa radial. Como Mirtha no había escuchado estas palabras, la movilera le pasó el audio en el momento, frente a lo cual la diva reaccionó con humor: “Señorita, yo soy la dueña, buenas noches” , lanzó mirando a cámara rememorando ese latiguillo de la primera escena de la novela.

No conforme, la periodista quiso saber su opinión al respecto pero la conductora reaccionó de manera muy cordial: “Nada, le mando un beso. Son amorosos padre e hijo” , expresó mientras se retiraba del teatro.

Mirtha Legrand como "La dueña" Archivo

Al volver al piso, y mientras los Socios del espectáculo aplaudían de pie su actitud, la estrella de eltrece les mando un emotivo mensaje: “Hoy es el aniversario de la partida de mi amado hijo Daniel. 23 años que se fue”, leyó Paula Varela replicando textuales palabras de Legrand.