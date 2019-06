Las modelos no logran superar el pasado Crédito: Archivo

4 de junio de 2019 • 13:36

Pampita Ardohain y Nicole Neumann piensan parecido pero siguen encontrando motivos para ser rivales. Las modelos y conductoras se pelean desde los 90, cuando un apodo despectivo empezó a sonar en las pasarelas y parecía haber sido creado por la rubia para referirse a la morocha. Los años fueron pasando y esta herida, al parecer, nunca está lista para cerrarse.

Aunque hubo algunos intentos en tiempos en que ambas trabajaban en ShowMatch , y más tarde surgió la posibilidad de que se invitaran mutuamente a los ciclos que conducían en KZO, las cosas no terminaron bien entre ellas y volvió a prevalecer esa herida.

A propósito del debate en torno a la legalización del aborto, Nicole volvió a encender la polémica al asegurar que Pampita era "tibia". Mientras que la rubia es una conocida defensora del pañuelo celeste, y en más de una oportunidad se ha mostrado en contra de la denominada "la marea verde", Ardohain tiene una postura menos extrema. " La opinión de Carolina me pareció bastante tibia, en realidad", dijo Neumann en Nosotros a la mañana. Y agregó: "Es como 'en mi casa por la educación católica no lo haría pero digo lo que la sociedad quiera que diga'. No. Tibieza. Tuvimos de todos los lados, quedamos bien con Dios y con el diablo".

Ante estas declaraciones, Pampita no se quedó callada: "Ante el comentario, respondo, obviamente. Tibia no estuve, para mí la ley tiene que salir porque la sociedad la necesita. Más allá de las creencias que cada uno tenga".

Y sumó, en medio de un debate que tuvo lugar en su programa:"Yo con Dios quedo bien siempre, porque creo profundamente en Dios, así crío a mis hijos. Es la religión que a mí me sirve, que elegí, que me acompaña en las buenas y en las malas. Para mí la vida siempre es un gran milagro y no la despreciaría nunca. Si tengo que dar un consejo siempre doy el consejo de traer un niño al mundo que es lo más maravilloso que hay. Pero, bueno, como comunicadora tengo que decir lo que me parece. Para mí la sociedad la necesita hace mucho tiempo a esta ley. No ha salido, se está intentando. Creo que va a salir en unos años pero la lucha sigue estando y les deseo lo mejor a todos los que están luchando por esto. Yo no lucho por esto, porque mi creencia es distinta, pero creo que tiene que salir, que es muy muy necesaria".

Finalmente, Pampita comentó que no participa de ninguna de las dos causas. "Somos pocos los que pensamos así. No puedo obligar al otro. Estoy a favor de la ley y no estoy quedando bien con los pro-vida. Estoy diciendo que la ley tiene que estar más allá de lo que cada uno crea".