Nicole Neumann volvió a generar polémica con su opinión sobre el aborto

Nicole Neumann opinó sobre la legalización del aborto en la Argentina en su cuenta de Instagram y sostuvo que la impresionaba "ver a mujeres pidiendo el asesinato".

Ahora, en comunicación con Los ángeles de la mañana, sostuvo que este es "un tema para tratar con mucho cuidado" y que no es algo para "hacer festivales y festejos".

"Para mi no es una moda, estamos hablando de vidas. No me parece que se hagan festivales... ¿festejando qué?, ¿qué estamos pidiendo?, ¿que silenciosamente se asesinen personitas que no tienen decisión? Me parece todo un cachivache"

"Yo no puedo hacer nada para que dejen de existir abortos clandestinos y para que se cumpla la ley con las víctimas violadas. No es mi culpa. Entonces abrámoslo y la que se equivocó y no se cuidó porque estaba en pedo y no quería que se lo saque también porque existen abortos clandestinos. No, esto no me parece que no es tan por arriba el tema. Es mucho más profundo que eso", dijo Nicole.