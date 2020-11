La exesposa de Coti, Valeria Larrarte, explicó sus sugestivas publicaciones: "Me sentí decepcionada" Crédito: Instagram

18 de noviembre de 2020 • 11:24

Sin dudas, es la palabra más buscada por estos días. A raíz de la confirmación del romance entre Coti Sorokin y Candelaria Tinelli,Valeria Larrarte rompió el silencio en Nosotros a la mañana y, si bien aseguró que está divorciada desde hace tiempo, dijo sentirse decepcionada por la forma en que su exmarido dio a conocer su nueva relación.

Tras una serie de sugestivos comentarios en su cuenta de Instagram, Larrarte explicó las razones que la llevaron a hacer esos posteos. "Por mi parte no tengo mucho más que decir. Sentí que en ese momento tenía que decir lo que dije desde el lado de la ironía, que por ahí si la gente no me conoce no lo entiende y lo interpreta de manera diferente, pero fue simplemente eso", lanzó haciéndose cargo de sus dichos.

Mientras aclaró que su relación de pareja con el compositor terminó hace tiempo, Valeria reveló que se sintió enojada por la forma en que su ex dio la noticia. "Me sentí un poco decepcionada por el manejo del tema, ya que habíamos sido siempre tan reservados y habíamos cuidado siempre tanto la familia y no se cuidó a mis hijos menores en este caso, que se enteraron por las redes", advirtió molesta.

Tras repetir una y otra vez que no salió a hablar por despecho, Larrarte se volvió a sincerar: "Me sentí muy defraudada. Es nada más que eso. No tiene que ver con el despecho ni nada porque ya estamos divorciados, es algo que ya se masticó. Es decepción nomás".