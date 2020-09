Cantando 2020: el enojo de Tyago Griffo con su madre, Gladys "La Bomba Tucumana", durante un corte Crédito: Captura de pantalla

23 de septiembre de 2020 • 14:08

Tras el escándalo que se vio al aire en la pista del Cantando 2020, el conflicto siguió en el corte, cuando Gladys "La Bomba Tucumana" se cruzó duramente con su hijo, Tyago Griffo.

Mientras el cantante estaba dando una nota para Los ángeles de la mañana, su madre lo interrumpió delante de todos los periodistas a los gritos. "Explotó 'la bomba'. Está caliente ella y yo feliz, tenemos que ser como el yin y el yang. Me pongo la careta y tratamos de poner lo mejor como siempre", comenzó Griffo intentando poner paños fríos.

En cuanto al conflicto de su madre con vestuario, opinó: "Hay una cuestión que hay que resolver ahí de los dos lados y ponerse de acuerdo. Le doy la derecha a mi mamá en el sentido de que muchas veces no le tienen listas las cosas o ella había hablado una cosa y le ponen otra o se lo terminan haciendo acá, pero son cosas que pueden pasar".

A pesar de estar defendiéndola, la cantante de cumbia irrumpió en la entrevista de su hijo abruptamente. "Yo me voy, eh", disparó con tono amenazante. Cansado del escándalo, Griffo respondió: "Bueno, andate, mamá. ¿Qué querés que haga?".

"Yo te digo en serio, me voy, eh", volvió a repetir Gladys, dando a entender que no sólo el tema del vestuario la afectó sino también el bajo puntaje que le dio su colega Karina. "Es insoportable para mí que alguien me ponga un cuatro. Es una ofensa, porque si me dicen una desafinación que yo haya tenido, lo acepto pero a mí no me pueden poner un cuatro con gente que no sabe cantar y le ponen 6 o 7, es una burla. Ya está, me voy a mi casa. Es ser digno, y yo soy digna", lanzó contundente.

Mientras Griffo intentaba calmar a su madre, la artista tucumana se enfureció aún más. "Bueno, pero, ¿qué querés que haga con ellos? No ves que me están persiguiendo, ¿Qué carajo querés que haga?", gritó en referencia a la prensa que la acechaba en busca de más declaraciones.

Enojado por los dichos de su madre y por el nuevo show que estaba protagonizando delante de las cámaras, Tyago decidió llamarse a silencio y se retiró a un costado del estudio. Sin embargo, su malestar fue evidente a través de gestos que daban a entender que su madre estaba loca.