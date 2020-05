La exmodelo María Inés Rivero contó cómo la esclerosis múltiple cambió su modo de vivir Crédito: Instagram

4 de mayo de 2020 • 14:35

Hace unos días, María Inés Rivero sorprendió a todos al contar, en una nota que dio en exclusiva para la revista Hola! Argentina , que padece esclerosis múltiple , una enfermedad autoinmune que ataca el sistema nervioso central. Este mediodía, la cordobesa -que está radicada en Miami desde hace años- contó cómo es su día a día tras recibir el diagnóstico y confesó: "Me cambio la forma de vivir la vida".

"Estoy muy bien. Lógicamente he cambiado algunos hábitos: hago yoga, meditación, natación, tengo más contacto con la naturaleza, me cuido con la dieta", comenzó a relatar Rivero en Informados de todo . Sin embargo, el cambio más profundo que hizo fue emocional: "Fue esencial modificar cómo uno maneja los conflictos de la vida. Con 45 años tuve que cambiar cosas que están arraigadas en mí desde siempre y no fue fácil. Tuve que borrar gente que no me aportaba nada en mi vida, no preocuparme tanto por las cosas y terminar con esa idea de 'yo puedo con todo'. Entender que pedir ayuda a veces es bueno".

En cuanto a los síntomas que le permitieron detectar la enfermedad, explicó: "Yo soy bastante sana, más allá de un dolor de cabeza o de estómago no tengo. Sentía mi parte derecha como más débil, como que tenía menos fuerza. Me pareció raro. Se me empezaron a caer las cosas de la mano y el ojo me titilaba, cosas muy inusuales".

Ante la mirada atenta de los panelistas del ciclo de América , la exmannequin continuó con su relato: "Fui a la dermatóloga porque tenía un problema en la piel y enseguida me mandó a ver a un neurólogo. Me hicieron una resonancia y salió que tenía una lesión en la parte posterior del cerebro y otra en la parte torácica".

Mientras aseguró que en la mayoría de los casos esta enfermedad está vinculada a un factor emocional, Rivero reflexionó sobre las posibles causas de su caso. "Después del huracán Irma, esa sensación de que iba a aplanar Miami me dio mucho estrés. Yo estaba sola en mi casa. Finalmente su efecto sólo dejo algunos problemas de humedad y me tuve que ir un año de mi casa. Si bien no se sabe la causa, ni cómo curarla, es una enfermedad autoinmune que está conectada con el estrés", reveló.

Y enseguida, la supermodelo de los 90, que está sola con su hija en Estados Unidos, contó cómo fue darle la noticia a sus seres queridos. "Maia está por cumplir 19, empezó la universidad en otra ciudad y está viviendo sola. No quería que se vaya preocupada por mí. Cuando me dieron el diagnostico fue fuerte pero espere un poco para contarselo a ella y a mis padres porque tampoco tenía mucha información. Hasta que me hicieron una punción lumbar para saber qué tipo de tratamiento seguir. Ahí se vio que la enfermedad no está progresando, que está dormida. Entonces, poder contarles la noticia con esa información fue mucho mejor", expresó.

A su vez, Rivero confesó que el hecho de recibir ese preocupante diagnóstico la llevó a reencontrarse con su ex. "Nos conocemos súper bien, estuvimos tres años juntos. Cuando nos separamos me pasó todo esto. Sentir que hay una persona que esta incondicionalmente con vos, pase lo que pase, es una gran muestra de amor", confesó enamorada.