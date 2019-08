La reacción de Felipe Colombo al ver desnuda a Nacha Guevara en un camarín

Felipe Colombo participó en 2005 en la obra teatral El Graduado junto a Nacha Guevara

Cada sábado, Podemos Hablar (PH), el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, indaga en los secretos mejor guardados de los famosos. Ayer, la consigna para los invitados fue que pasaran al "punto de encuentro" aquellos que vivieron algún romance con diferencia de edad y Felipe Colombo recordó un episodio que protagonizó años atrás en una camarín con Nacha Guevara.

El actor compartió en 2005 elenco con la talentosa artista en la obra teatral El Graduado, que cuenta la historia de un joven que es seducido por una mujer mayor y que luego se enamora de su hija.

Nacha realizaba un desnudo total y el actor habló con el director sobre las posibles reacciones que podía tener su personaje. "El hijo de Nacha hacía las luces y era un diseño muy lindo porque era un momento muy importante para la obra, pero a ella le generaba mucho pudor la circunstancia y la escena", comenzó contando el artista.

El director lo llamó al camarín de Nacha y, al entrar, el por entonces joven actor se llevó una sorpresa. "Me dijo: 'Felipe, ¿cómo pensás que es la escena cuando ella viene a la habitación y se desnuda?'", continuó explicando y agregó que fue en ese momento cuando la actriz entró, se sacó la bata y se quedó totalmente desnuda, lo cual lo dejó sin palabras.

"Nacha es una mujer bellísima de cuerpo y, como hombre, es inevitable tener una reacción corporal casi inmediata de varón. Es un hembrón Nacha. Si me preguntás si tuve una erección la respuesta es que no. Pero no hace falta que eso suceda para que uno se caliente. El erotismo no pasa por tener una erección, pasa por otro lugar", recalcó ante la mirada atenta del conductor y del resto de los invitados.

"Nacha es una mujer hermosa y en ese momento tuve una reacción bien varonil, lo recuerdo muy bien. No hace falta aclarar que nada pasó con Nacha porque somos los dos muy profesionales, pero para mí fue una gran experiencia haber trabajado con ella", concluyó el actor.