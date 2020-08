La respuesta de Diego Ramos a Esther Goris: "Sex no es un show pornográfico"

21 de agosto de 2020 • 14:29

Hace unos días, Esther Goris se preguntó si Sex, viví tu experiencia, la obra de José María Muscari que ahora puede disfrutarse en forma virtual, es pornográfica o no. Diego Ramos le contestó este viernes en Intrusos: "Se trata de buscarle el sexo al arte. En Sex se seduce, se desafía pero no hay sexo explícito y no es un show pornográfico. Quizá Esther no vio la experiencia virtual y además sé que ella está sola y no podía filmarse, porque no es fácil hacerlo desde tu casa", explicó el actor.

Ramos aseguró que "cada uno de los actores de Sex llega hasta donde quiere". "Yo no sé si el sexo sigue siendo tabú y, en todo caso, lo es desde la ignorancia", señaló. Respecto de la posibilidad de que los videos se filtren en páginas pornográficas, dijo: "Lo ideal sería que no se replique en páginas porno y hay gente trabajando en eso. Yo llego hasta donde no me molestaría que me vean, en caso de que se viralizara algo. Estamos tan metidos en la experiencia que no hay nada más que lo que sucede ahí. Y lo que suceda después no nos interesa mucho".

El actor también dijo que nadie lo había acosado a partir de su inclusión en la obra de Muscari. "Nadie me escribió sobrepasándose conmigo. Quizá me tienen más respeto o pasé de moda. En Sex, lo que prima es la emoción de haber podido fantasear, explorar los límites, y si estás en pareja y decayó el ritmo sexual, con esto levanta. Con este show la gente está siendo más libre dentro del encierro, le pone luz a algo que algunas personas creen que es oscuro", apuntó.

Sobre la foto de su novio que colgó en sus redes sociales, Ramos dijo: "Ya había subido fotos muchas veces pero como no había contado que estoy en pareja, no rebotó. Soy ignorante en cuanto a redes y no sabía que se iba a hablar tanto".