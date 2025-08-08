La tele que se viene: la nueva etapa de La Voz, el debut de Santi Maratea y el regreso de Jey Mammon

La televisión abierta no se rinde y tendrá un nuevo superlunes. Si bien los números de rating no son los de las viejas épocas, que superaban los 20 puntos, los canales siguen brindando propuestas para sumar televidentes.

La Voz Argentina se convirtió, desde su estreno, en el programa de mayor audiencia de la televisión. A medida que avanza la competencia, se va volviendo más interesante y este lunes a las 21.45 comienzan los “Knockouts”. Pero en esta temporada llegan con nuevas reglas: dos participantes de un mismo team cantarán un tema cada uno y su coach deberá decidir quién sigue en el certamen. Nuevamente, cada uno podrá robar hasta dos participantes de otro equipo.

Valentino Rossi y Lucas Rivadeneira, dos de los participantes que siguen en camino Prensa Telefe

Por primera vez en la historia del talent show, los co-coaches también estarán presentes en el escenario principal, junto a sus compañeros a la hora de decidir quién debe seguir en la competencia. Esta vez, Cazzu acompaña a Luck Ra, Emmanuel Horvilleur a Miranda!, Zoe Gotusso a Lali Espósito y el Chaqueño Palavecino a Soledad Pastorutti.

América apostará al entretenimiento después de mucho tiempo. El lunes, a las 22, llega el histórico Trato hecho, esta vez de la mano de Santiago Maratea. El programa contará con 24 participantes con un maletín cada uno. Todos los días se sortea en el momento al jugador que bajará a participar mientras que los 23 restantes podrán volver en la siguiente emisión, completando con un nuevo concursante el lugar que dejó libre quien bajó a jugar.

Santiago Maratea, conductor de Trato hecho Hernan Zenteno - La Nacion

El diferencial que tiene esta propuesta, producida por Mandarina Contenidos, es que funcionará también como un reality en paralelo en las redes sociales, con las historias de cada uno de los protagonistas. Cada maletín tiene un monto distinto y los valores llegan hasta los 20.000.000 de pesos. Además, solo una vez en el juego el participante podrá utilizar la opción de la “contraoferta”, que es decisión del banco aceptarla o no. Si no la acepta, el aspirante tiene la obligación de seguir jugando al menos una ronda más, es decir, no puede retirarse con el dinero antes ofrecido por la banca. “Es un formato conocido en todo el mundo y quizás lo debería estar conduciendo alguien ya consagrado. Esta apuesta que está haciendo la productora por mí me llena de confianza, pero no me genera presión. Pienso que algo deben estar viendo en mí para proponerme esto y siento que le puedo agregar algo interesante al formato”, comentó Santiago Marateo en diálogo con LA NACION.

El Nueve también renueva sus noches y suma a Jey Mammon a su pantalla. Tras su corto paso por Net, el conductor vuelve a la pantalla chica, de lunes a viernes a las 23.30, con Medianoche con Jey. El conductor vuelve al formato de entrevistas con música en vivo, el personaje de Estelita y mucho más. Su primera invitada será Graciela Alfano, que promete seguir con la polémica del tapado gate de María Julia Alsogaray, en la serie Menem.

Jey Mammon regresa a la TV

Este programa marca la vuelta del actor a un canal importante, tras la abrupta salida de Telefe, en medio de la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto. Sin embargo, fue sobreseído debido a la prescripción del delito.

Días atrás, el cantante, conductor y actor expresó en sus redes sociales: “La felicidad es total. Nos vamos a volver a encontrar todas las noches. Nos vemos en la tele antes de irnos a dormir. Empezó a salir la promo y sus mensajes son de lo más hermosos. Gracias de corazón por el aguante, por estar, por esperar, por el amor”.

Por otro lado, MasterChef calienta motores para lo que será esta nueva temporada con famosos que se emitirá en el último trimestre del año por Telefe. Conducido por Wanda Nara y con el jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, el reality comienza a grabarse a finales de septiembre. De Luis Ventura a Fernando Dente, circulan todo tipo de nombres como participantes que en los próximos días se irán confirmando.