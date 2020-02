Guillermo Marín dio detalles del acuerdo al que arribó con Antonio Gasalla luego de que el divo se bajara de la obra que protagonizaba en Mar del Plata

29 de febrero de 2020 • 14:37

Guillermo Marín estuvo en Incorrectas, el programa que conduce Moria Casán en América, para contar la verdad sobre el acuerdo millonario con Antonio Gasalla, que se bajó de la temporada de Mar del Plata en enero pasado y provocó una gran pérdida para el productor.

"Gasalla y su abogado, Miguel Angel Pierri, se portaron como dos señores. No pudo decir nada. Yo pagué los contratos de todas las personas que trabajaban en la obra. Y además acordamos un dinero que me dio Antonio. Se cumplió con todo lo pactado", aseguró Marín que no quiso decir cuál es la cifra aunque, se sabe, es importante. Para acallar esos rumores de cifras millonarias, Guillemo aseguró que Gasalla no quedó en la ruina por haber pagado eso. "Nada que ver, estamos hablando de una obra de teatro y no de una película de Hollywood.

Por otra parte, aseguró: "Si hubiera sabido que tenía problemas de salud, no lo contrataba. Esa es la verdad. Es una temporada en la que, al final, caí bien". Y detalló: "Con Veinte millones me fue bien, con Gasalla me había ido mal pero con este reintegro mejoré. Y en Buenos Aires me va bien con Por el nombre del padre y con Únicas, la peleo".

Marín le explicó a Stefi Xipolitakis que Gasalla le había presentado un certificado médico. "Pero además, es una persona, se bajó por una lesión, me dijo que me iba a pagar y cumplió. ¿Por qué no voy a creerle?".

Marín, además, le respondió a su ex mujer, Valeria Archimó, que dejó entrever en Intrusos que él había tenido una relación con Sol Pérez. "Si escribo un libro y lo vendo, me hago rica. Ellos lo niegan. Ahora, somos grandes. No lo sé, pudo haber pasado. Los rumores venían de cuando todavía estábamos juntos con Guillermo y ahí me dolió, no me gustó. Un run run me hace", dijo ella. A lo cual Guillermo le contestó: "De Valeria no hablo, para mi es pasado. Un buen recuerdo pero pasado. Es una gran mujer y una gran madre pero que se haga cargo de las cosas que dice. Del otro lado también pudo haber un novio o una persona, aunque nunca me enteré de nada. Probablemente tenga a alguien ahora y que sea feliz. No somos una pareja de Hollywood para andar hablando de nosotros. Yo soy un productor y ella una bailarina".