La Voz Argentina: cuestionaron a Lali Espósito por su lenguaje grosero durante el programa

En otro de esos momentos que buscan ser simpáticos y romper con la monotonía de las audiciones, en La Voz Argentina se centraron en la forma de hablar de Lali Espósito. Quienes la conocen o siguen su carrera, saben que una de las características más destacadas de la actriz y cantante es su espontaneidad, que muchas veces se convierte en sincericidio. Y como parte de ello está su forma de hablar, plagada de palabrotas no aptas para la televisión abierta.

Al ser una práctica habitual, que muchas veces se ha filtrado en la edición mientras otras fueron prolijamente eliminadas, la producción decidió armar un compendio de todas las groserías que la estrella ha dicho y dice.

Incluso, en una charla con La Sole, Lali reconoció que a veces su familia se comunica con ella para retarla por su forma de expresarse: “Mi abuela me llama y me dice ‘Qué mal que hablás’, pero es por la fonoaudióloga, no soy yo”. Ricardo Montaner, que ya ha levantado en peso a sus hijos por el uso del lenguaje, reconoció: “Cada vez que Lali dice una grosería yo pido perdón por ella”.

La situación terminó con el patriarca de la familia Montaner acercándose con una bocina, para que cada vez que alguno de sus compañeros diga algo fuera de lugar, pueda hacerla sonar. De más está decir, que terminó siendo un verdadero concierto de corneta, para poder tapar tanta expresión poco televisiva.

LA NACION