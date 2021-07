La Voz Argentina: le dijeron que desafinó, pero de todos modos va a seguir en el programa

Cuando Solange López terminó su interpretación de “La despedida”, de Cami Gallardo, los cinco jurados de La Voz Argentina ya se habían dado vuelta y se quedaron en silencio. La pregunta era porqué, cuando habitualmente se desesperan y amontonan para hablar.

Y es que la interpretación que hizo la chica de 21 años fue tan sentida, que sedujo a los jurados, y también al público, que pasó del silencio al aplauso cerrado.

Lali Espósito fue la primera en poner en palabras lo que había sentido: “Yo me quedé un poco embelesada, enamorada de tu presentación. Muy personal, es lo que buscamos. Me dejaste sin palabras, eso sucede cuando algo es realmente muy bueno y uno lo disfrutó como parte del público, como seguramente le pasó a la gente en su casa. Sos muy distinta, y me encantaría que vayamos juntas por el transcurso del programa. Gracias por ese talento, y por ponerle el corazón, que siempre es el diferencial. Cantar bien canta mucha gente, pero contando una historia con pasión lo hace muy poca”.

Y mientras Ricardo Montaner le “sentenciaba” que podía ser la próxima voz argentina, Mau Montaner fue el único que fue más allá del entusiasmo: “Todavía no hemos hablado de cuando desafinaste en la canción, y fueron varias. Pero lo bueno de todo es que no hemos hablado de eso porque todo lo demás estuvo tan bueno que nos ha ayudado a sacar el foco de todos esos errores que tuviste. Cuando uno canta con el corazón y tiene sentimiento a nadie le importa si tuviste errores o no, porque podrían parecer parte del mismo sentimiento que estabas tratando de transmitir. Te felicito porque si bien en varios momento la embarraste, no nos dimos cuenta”.

De esta manera, en una suerte de no pero sí, Solange consiguió lo imposible: haber hecho una interpretación con errores, que de todos modos llevara a los jurados a darse vuelta masivamente. Cosas de La Voz.

LA NACION