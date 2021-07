La Voz Argentina: los Montaner hablaron del problema que tuvieron con Camilo, el novio de Evaluna

En La Voz Argentina, la elección del repertorio suele ser un tema clave. O porque la canción se mantiene inalterable y no permite lucimiento, o porque tiene demasiada fuerza, o demasiado poca. Depende el ánimo del jurado, las devoluciones pueden ser varias, pero siempre la elección es fundamental.

Sin embargo, este miércoles esa regla tácita dio una nueva vuelta de tuerca. Sabiendo con quiénes se iba a encontrar, el tucumano Tomás Giménez decidió sorprender al grupo con “Medialuna”, tema compuesto por Camilo, novio de Evaluna Montaner. Y está bien porque era una cuestión de estadísticas: tres de cinco iban a sentirse identificados.

Pero no pasó, las cinco sillas se mantuvieron quietas, y luego de finalizada la interpretación, Ricardo, Mau y Ricky explicaron que el tema les despierta una serie de recuerdos agridulces.

“Esta es una canción que nos llega muy cerquita del corazón, porque la canta Camilo, nuestro cuñado, y porque la producción la hicimos nosotros. Fue la primera que hicimos juntos”, empezó explicando Ricky a modo de agradecimiento. Sin embargo, enseguida mostró la otra cara de la moneda: “Te voy a echar un cuento. Mi hermana me dice: ‘Estoy saliendo con un chico que es compositor, cantante, y quiero que escriba con ustedes’. Y cuando lo conocimos nos puso esta canción que había escrito para ella, y la parte que dice ‘Yo te imaginaba desnuda” casi que me provocaba, tu sabes, ganas de ahorcarlo sin conocerlo”.

Ricardo Montaner, el suegro del cantante, no se quedó atrás: “A mí me pasó lo mismo. Yo me imaginaba lo que decía la letra y me empezó a caer muy mal ese Camilo”. De nada sirvió la defensa de Lali Espósito a la pareja, en el seno de los Montaner, el ala masculina parece que es muy celosa y muy “cuida”.

LA NACION