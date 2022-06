La Voz Argentina: un metalero reversionó a Beyoncé y sorprendió con su interpretación

La Voz Argentina sigue avanzando y nuevos talentos engrosan las filas de los equipos liderados por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Mau y Ricky. Durante la emisión del miércoles, estos fueron los cantantes que pasaron por el filtro del exigente grupo de especialistas.

El encargado de abrir la noche, fue un joven llamado Damián Ayala, que interpretó “Muero lejos por ti”, en una versión que rápidamente le valió que Mau y Ricky se dieran vuelta, seguidos inmediatamente por Montaner y la Sole (Lali, esperó hasta el final, pero también apostó por él). Todos los integrantes del jurado se mostraron muy emocionados por la voz del joven, y Mau destacó: “Tu voz es exactamente lo que debe ser una voz, que comunica, que llega al corazón, que puede pasearte por tantas emociones con una sola canción. Qué honor y qué bendición sería trabajar contigo”. Por su parte, Lali subrayó: “Es muy impresionante la diferencia, pero es muy fuerte cuando no hay presión de concurso, cuando podés venir a mostrar tu voz. Se sentía una tranquilidad, como manejaste los volúmenes de tu voz”.

En su turno, Sole se expresó muy conmovida por el talento de Ayala y su inclinación por el folclore, y en su devolución le dijo: “Quiero rescatar el intérprete, porque las personas que se suben a un escenario deben interpretar lo que están cantando, con una voz muy particular. No es muy común al folclore, y eso creo que te hace diferente a muchas propuestas”. A continuación le pidió si podía cantar un chamamé, y una vez más, el talento interpretativo del joven llevó a Pastorutti a conmoverse hasta las lágrimas. Finalmente, aunque no fue ninguna sorpresa, el participante la eligió a ella como su coach. “Estoy muy feliz y re nervioso. Gracias por apreciar mi música, pero el folclore me tira”, dijo.

Luego llegó Isabella Bistmans, que no logró interesar al jurado, pero que sin embargo recibió notables palabras de aliento. Lali destacó: “Hubo cositas. En mi caso tuve una duda con la versión de la canción, pero nada de esta situación tiene que ver con tu claro talento y tu clara personalidad para cantar”.

Carla Perillo, con su versión de “Rolling in the Deep”, tampoco pudo lograr que ninguna silla se diera vuelta, y Mau le dijo: “Sé que si mañana haces la misma canción, te va a salir espectacular”.

A continuación, llegó uno de los números más poderosos de la noche. Un cantante llamado Salustiano Zavalia, cantó “Diva”, de Lali Espósito, y enamoró al jurado con una interpretación con mucha personalidad. Luego de elegir a Lali como su coach, Salustiano mandó un importante mensaje: “Gracias por esta canción porque es un decreto muy poderoso. Poder decir todo eso de uno: ‘todo me queda bien, todo me sale bien’. En una sociedad que te educa para esconderte y para tener vergüenza de quien sos, poder decir ‘soy bárbara” para mí es un logro. Así que te agradezco esa canción”, expresó.

El caso de Franco Casañas, fue otro que también ganó un enorme protagonismo a lo largo de la noche del miércoles en La Voz Argentina. El cantante cordobés, hizo “Oye”, de Beyoncé, y la Sole y Montaner se dieron vuelta inmediatamente. “Hace muchos años que canto heavy metal”, confesó Casañas , que se ganó la admiración de Ricardo. “De verdad estoy impresionado. Tienes una voz demasiado fuerte. El grito del final fue de apoteosis. Vives en un registro atípico, lo tuyo es que ni siquiera es falsete. Yo llegó hasta el décimo, tú llegas al penthouse. Te felicito”, le dijo el compositor.

Al momento de elegir equipo, el cordobés contó: “Muchos de los mejores recuerdos de mi vida estuvieron acompañados con música del maestro”. Por ese motivo se fue al team Montaner, quien más adelante destacó cualidades sobre Casañas. “Tiene un extraordinario registro, llega arriba, y yo ni queriendo llego ahí. Es un tipo que explora todo el rango posible, y por otro lado, esa voz rasgada, de rockero, le va a caer muy bien al programa. Siento que tiene un camino por recorrer, pienso que lo vamos a mantener en ese mundo en donde se siente tan cómodo, el del heavy metal”, dijo el cantautor venezolano.

Ignacio Aguirre, de Córdoba, hizo “Riptide” y su versión le valió integrarse al equipo de Mau y Ricky, mientras que el último concursante de la noche, Rodrigo Giménez, con un número centrado en “Porque yo te amo”, no logró que ninguno de los jurados se interese.

Al momento de la devolución, Montaner le señaló: “En tu interpretación hubo un intento de aires hacia Sandro de América, pero siento que es un pecado, porque Sandro es Sandro. Cantar esta canción es un compromiso, en algún momento de mi vida la canté, y por razones obvias la dejé de cantar, porque como lo hacía Sandro, imposible”.

Luego la Sole le pidió un tango, y la devolución fue mucho más positiva: “Tu voz tiene un diferencial, es como que abraza, es una voz con calor. Me gusta como fraseas. Después de haber escuchado esto recién, me arrepiento de no haberme dado vuelta, siento que sos un tipo con muchas condiciones”.