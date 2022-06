La Voz Argentina: una cantante se quebró durante su interpretación y Ricardo Montaner le dedicó unas sentidas palabras

Cada vez falta menos para que las audiciones a ciegas lleguen a su final, y queden completos los equipos de los cinco jurados. Mau y Ricky, Ricardo Montaner, Lali Espósito y Soledad Pastorutti prestan cada vez más atención a las voces que se presentan a espaldas a ellos, con la firme intención de quedarse con los grandes talentos que se presentan en La Voz Argentina. De esa manera, una nueva tanda de cantantes participó del reality, con el fin de abrirse un camino en el mundo de la música.

El encargado de abrir la noche, fue un joven formoseño llamado Mauricio Flores, que interpretó “Lamento Mataco”. Si bien ninguno de los especialistas giró su silla, todos felicitaron al joven por su desempeño, y la Sole destacó: “Me pareció muy correcto lo que hiciste, me gustó que trajeras esta canción, hacía mucho que no la escuchaba, y al final pensaba que te ibas a lanzar al falsete. Estuviste correcto, estuvo bien, pero en mi caso no me alcanzó para darme vuelta”.

Luego llegó el turno de Lucía Gutiérrez Escribano, de Chubut, que confesó su deseo por querer aprender a escribir sus canciones. Al momento de elegir un tema, ella hizo “All I Want”, y Montaner no tardó en presionar su botón para dar vuelta su silla, al igual que Lali, la Sole y Mau y Ricky. Lucía no pudo evitar lagrimear ante el entusiasmo de los jurados, y sobre el final su interpretación no fue tan prolija. Pero eso que pudo ser un traspié, Ricardo lo destacó como una virtud: “Los artistas somos más auténticos cuando dejamos que la emoción nos gane. Mis ojos se están sobrecargando de lágrimas, porque cuando dimos la vuelta, que tuviste ese accidente a nivel de la voz, fue exclusivamente por eso, porque liberaste lo que todos nosotros tenemos adentro. Lo hiciste muy bien, cantaste muy bonito, y tienes algo que uno no necesita verte para entenderte, para sentir lo que cantas, por lo tanto lograste tu cometido”. A la hora de elegir, ella se decantó por Lali.

Victoria Cuello, de Santa Fe, siente un profundo amor por la música, y por ese motivo le es muy significativo tener la posibilidad de cantar en el programa. Con mucha emoción, ella confesó que el canto “fue un refugio en estos tres últimos años”, cuando falleció su papá. “Él era mi mejor amigo, me apoyaba y me defendía, esto se lo dedico a él, porque sería su orgullo”, contó. La concursante eligió cantar “Plegarias” y Ricardo, y Mau y Ricky se interesaron por su voz. Cuando evaluó su número, Ricky expresó: “Tu voz me parece muy interesante, nos dimos vuelta muy intrigados, porque si bien es cierto que el color es bonito, yo notaba que en momentos salía más tu identidad. Había cositas que me recordaban a Nicki Nicole, pero si te vienes a nuestro equipo vamos a trabajar para que seas más Victoria”. Por su parte, Montaner le pidió el fragmento de otra canción, y ella hizo “Proud Mary” de Tina Turner, y el cantante destacó: “Cuando empieza a cantar, parece que se transforma”. Luego de las devoluciones, Victoria eligió a Mau y Ricky.

Pablo Pasquali es un empresario gastronómico, que buscó probar suerte y para eso, se presentó con “Y tú te vas”, pero no logró atraer el interés del jurado. Luego llegó el momento de Olivia Cuan, con “Just the Way You Are”, una pieza que hizo que todos los Montaner presionaran el botón. “Qué bonito cantas, tienes gusto en las decisiones que tomás para cambiar melodías, y me encanta el color de tu voz”, le aseguró Ricky. Y concluyó: “Conmueve tu voz, tiene unos finales hermosos”. Por su parte, Ricardo subrayó: “Me gusta mucho pensar que tiene 19 años, que cantas como cantas, y qué va a pasar cuando tengas 25 o 26. Tu timidez también es un elemento que le da una diferencia a tu voz”. La participante anunció que se quedaba con el cantante de “Me va a extrañar”.

En el último tramo de programa, Emilia Oliveras de Córdoba hizo “Skyfall”, y la Sole confió en reclutar ese talento para su team. El cierre estuvo a cargo de Juan Martín Biedma, que hizo “Life is Life”, pero sin lograr que ninguno de los especialistas lo eligiera. Y de esa forma, llegó a su final una nueva noche del popular reality.