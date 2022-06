El rating de la TV: otra gran velada para La Voz Argentina y cómo fue el debut de La noche del domingo

El cierre del fin de semana, presentó a varios de los programas habituales de esa franja. De esa forma, ciclos de preguntas y respuestas, realities, periodismo y el debut de una histórica propuesta televisiva marcaron la noche de domingo, que se presentó de la siguiente manera en materia de rating.

Flor Vigna y Nico Occhiato (El último pasajero) ADRIAN DIAZ BERNINI

Durante las primeras horas de la noche, El último pasajero le permitió a Telefe ubicarse en un número de 7.8, seguido muy de cerca por la película del canal eltrece, que se encontraba en siete puntos. En ese momento, América estaba muy atento al inicio de una nueva temporada de La noche del domingo, el tradicional ciclo que durante años, condujo Gerardo Sofovich. Esta vez, con Mariano Iúdica como anfitrión, la propuesta comenzó con un rating de 1.3, que pronto subió a 1.6.

Más adelante, el programa de Flor Vigna ascendió a 9.8 y compitió de cerca con 100 Argentinos dicen, que estaba en 8.4. En tercer lugar se ubicaba La noche del domingo con 1.9, seguido de Vivo para vos, con 1.2. La llegada de Pasapalabra marcó para Telefe un valor de 8.4, mientras el ciclo de Darío Barassi se mantenía en 7.6.

Con valores extremadamente parejos, 100 argentinos dicen subió luego a 9 puntos, contra Iván de Pineda, que se encontraba en 8.2. En ese momento, Iúdica alcanzaba un rating de dos puntos, y Vivo para vos, medía 0.7. Cuando llegó el turno de Jorge Lanata, PPT dio inicio con un piso de 9.1 y subió a 10.3.

El comienzo de La Voz Argentina, uno de los imbatibles del domingo por la noche, marcó un valor inicial de 14.2, que pronto trepó a 16.1. En la vereda opuesta, El hotel de los famosos y su debate, se encontraba en seis puntos.

En su regreso, La noche del domingo mostró una estructura muy similar a la que propuso Sofovich durante una gran cantidad de años. De esa manera, Iúdica combinó juegos de los que participó el público, una entrevista con Migue Granados mientras se enfrentaban al JNG, y hasta un verdadero clásico, como el corte de manzana. El pico del programa, que tuvo una extensión de cuatro horas, fue de 2.6.

Con respecto a La Voz argentina, hubo una participante que se lució no solo por su talento sino por mostrarse muy espontánea en el marco de su presentación. Se trató de Lucía Gutiérrez Escribano, de Chubut, quien confesó su deseo por querer aprender a escribir sus canciones. Al momento de elegir un tema, ella hizo “All I Want”, y Montaner no tardó en presionar su botón para dar vuelta su silla, y pronto le siguieron Lali, la Sole y Mau y Ricky. Lucía no pudo evitar lagrimear ante el entusiasmo de los jurados, y sobre el final su interpretación no fue tan prolija.

Pero eso que pudo ser un traspié, Ricardo lo destacó como una virtud: “Los artistas somo más auténticos cuando dejamos que la emoción nos gane. Mis ojos se están sobrecargando de lágrimas, porque cuando dimos la vuelta, que tuviste ese accidente a nivel de la voz, fue exclusivamente por eso, porque liberaste lo que todos nosotros tenemos adentro. Lo hiciste muy bien, cantaste muy bonito, tienes algo que uno no necesita verte para entenderte, para sentir lo que cantas, por lo tanto lograste tu cometido”. A la hora de elegir, ella se decantó por Lali.