Hace unos días estalló un sorpresivo escándalo entre Maju Lozano y Flor de la V, luego de que, en el marco de la cena anual a beneficio de la fundación de Margarita Barrientos, la vedette criticara duramente a la conductora de Todas las tardes, sin reparar en que la pareja de Lozano estaba sentado a unos pocos metros de ella.

Mientras que Maju le resta importancia al hecho, Flor de la V lo desmiente. Sin embargo, hasta ahora faltaba una voz, la de la pareja de Lozano, quién fue testigo directo de la situación y escuchó todo. En un audio que Lío Pecoraro le mandó en exclusiva a Jorge Rial, Juan Lagarza contó cómo sucedieron los hechos con lujo de detalles.

"Te mando un mensajito nada más para que sepas que lo que trascendió fue tal cual lo que pasó. De la mesa de al lado estaban acotando y haciendo algunos gestos acerca del laburo de mi mujer, que estaba en ese momento conduciendo el evento. Obviamente, en cualquier otro ámbito me hubiera levantado y me hubiera acercado a la mesa a decir alguna cosa, pero bueno. Entiendo que es su laburo, su ámbito y lo respeto, como tiene que ser", explicó la pareja de Lozano, argumentando las razones por las cuales no reaccionó en el momento.

Pero el audio continuó: "Terminado el evento, se lo comente a Maju como dato de color, yendo para casa. Obviamente se sorprendió por el cambio de actitud que hubo entre lo que se acotaba en la mesa y el abrazo fraternal y la colaboración que tuvo Florencia en la conducción del evento durante unos minutos".

Con el humor que la caracteriza, Maju intento descomprimir la situación y aseguró no estar enojada por los dichos de De la V: "Es muy gracioso lo que pasó. Está todo bien. Nos podría haber pasado a cualquiera. A mí me causa gracia, no me ofende. Tenés que tener mala suerte de estar hablando de alguien y que justo al lado este el marido. Es como el Chavo cuando se queda hablando último", bromeó la conductora del magazine de ElNueve, en una nota que le hizo Intrusos este mediodía.

Y, a pesar de no estar molesta por lo acontecido, se encargó de dejar en claro que su marido no miente. "Yo no lo voy a exponer a él porque no tiene nada que ver. Ya está, es como una anécdota. Pero que quede claro que Juan no miente", señaló. Enseguida, hizo referencia a su relación con De la V: "Ni ella me cae mal a mí ni yo a ella. Hay algo con lo que yo me puedo defender y es que yo sostengo lo que digo, no tengo un doble discurso, no tengo dobladillo. Yo le tengo mucho cariño a Florencia".

La desmentida de Flor de la V

El movilero del ciclo de América fue, entonces, en busca de la palabra de la "acusada de los dichos", quién negó la situación una vez más. "No tengo nada para decir. Ya lo aclaré en mi programa. No me sorprende ni me enoja. Hace años que me pasan este tipo de cosas y la verdad que he aprendido a tomar las cosas como de quien viene y sigo mi camino", señaló De la V, aclarando que no tiene intenciones de hablar con Lozano sobre el tema.

Pero eso no fue todo: a la palabra de los protagonistas, se sumó la voz de Gonzalo Costa, quién salió en defensa del marido de Maju y aseguró que Florencia es una gran negadora. "Es muy desagradable que ella niegue todo. ¿Por qué va a inventar Juan, con qué necesidad? Ella lo habrá dicho, como lo hacemos todos", opinó dejando muy en claro su postura.

"¿Sabes cuál es el tema? Que si después salís con la bandera de la no discriminación, entonces lo que digo con el pico lo tengo que sostener con el cuero. Es lo que nos pasa a nosotras las del colectivo, terminamos haciendo sin darnos cuenta lo que toda la vida nos molestó que nos hicieran a nosotras", disparó enojada por la actitud de la capocómica.

Lejos de calmar las aguas, su relato levantó más temperatura: "Es fácil decir: 'yo no dije nada'. Yo le creo a Juan. Él no necesita un rebote mediático, ella sí. Y no me sorprende que lo haya negado porque ella es negadora. Yo he tenido declaraciones muy desagradables hacia Flor y le he pedido disculpas, ella nunca me contestó. Yo dije cosas feas y me hice cargo (.), pero ella no actúa de la misma manera", remató dejando entrever un viejo rencor entre ambas.