En plena pandemia, Lali Espósito no descansa y acaba de lanzar un nuevo single, "Lo que tengo yo". Desde su casa, la cantante charló con Los ángeles de la mañana y habló de todo: su próxima serie, la maternidad y hasta hizo una reflexión sobre sus exnovios , en la que nuevamente no salió bien parado Mariano Martínez .

"Esta canción no estaba planeada. La pandemia hizo que nuestras agendas vayan cambiado. Hace un año y medio que vengo trabajando en este cuarto disco y tenía esta canción medio escrita, aunque la había dejado afuera porque tenés que elegir 10 o 12 canciones", expresó la artista, mientras se escuchaba su nuevo tema de fondo.

En cuanto a cómo surgió la idea de lanzar el single ahora, explicó: "Un día me levanté y se me había pegado el tema. Lo fui a buscar al archivo de la compu y dije: '¿Cómo la saqué de la lista?' Creo que tiene una energía especial, justo para estos momentos".

Mientras la pandemia interrumpió la grabación de Sky Rojo, su nueva serie en España , la actriz aseguró que aún no sabe cuándo podrá retomar el proyecto. "Falta mucho por grabar. Es una serie muy compleja, con muchos exteriores, por lo cual lleva más tiempo cerrar cada capítulo. El nivel de producción es impresionante. Habla de la trata de personas, así que me da mucho orgullo participar de algo así. Hoy me desperté con unas fechas de posibles vuelos para la gente que va a trabajar al exterior, así que quizá pronto tenga novedades", señaló.

Después de varios meses radicada en Madrid, Espósito habló de cómo fue su vida en el Viejo Continente. "Me faltaban mi novio, mis hermanos, mis viejos. No es fácil para mí que soy tan amiguera. Igual cuando uno está acá tampoco los ve tan seguido, pero al saber que estás lejos te pega distinto", confesó al tiempo que aseguró que Madrid es "una ciudad muy buena onda" y que adora su oferta gastronómica.

Con respecto a si le da miedo volver a Europa por el coronavirus, la artista aclaró que si bien es "mandada" también es precavida. "Tengo ganas de volver, me entusiasma volver a grabar pero tengo mis miedos. Todos los días hay información distinta, hay que estar atentos y tratar de no detener la vida con la cautela necesaria", indicó.

Enseguida, Ángel de Brito le preguntó por su cruce con Amaia Montero, ex cantante de La oreja de Van Gogh , luego del vivo que hizo con Peter Lanzani. "No pasa nada. Estábamos contando una anécdota de cuando teníamos 17 años y estábamos con Teen Angels. Pero la anécdota era más para reírnos de la China y su temperamento que de ella. Igual entiendo que a la otra persona pudo no haberle causado gracia, no lo hicimos con mala intención, por eso enseguida pedí disculpas", confió.

Al mencionar a los Teen Angels, el conductor del ciclo aprovechó para preguntarle sobre una posible vuelta de la banda en una película y la actriz no descartó la idea. "Que Cris (Morena) me vaya avisando cuándo porque estaría complicada de tiempos. Hasta hace un tiempo nadie quería saber nada de volver, parece mentira pero fue mi adolescencia entera Casi ángeles . El grupo humano sigue unido y es lo más, así que todo puede ser", indicó.

Sobre los rumores que cada tanto sugieren que no tendría la mejor relación con la China Suárez, Lali advirtió: "Hay algo en el aire con la China, pero la única verdad es que siempre nos adoramos. Para mí siempre fue una hermana de la vida porque nos conocemos desde los 10 años. Lo que pasó en un momento es que cada una hizo su camino, las vidas nos separaron, pero cuando nos volvemos a juntar el cariño está intacto. Además, somos vecinas, hicimos asaditos más de una vez. Siempre nos preguntamos si necesitamos algo".

¿Planes de maternidad?

Tras varios años en pareja con Santiago Mocorrea, la cantante se reconoció como "la más intensa de la relación" y definió a su novio como "un tipo íntegro, buen amigo y laburador". Inevitablemente, la comparación con sus exs vino a escena, y Lali aseguró que es tan amoroso como Benjamín Amadeo y Peter Lanzani, evitando el nombre de Mariano Martínez pero refiriéndose indirectamente a él como un "error en el camino" .

Ante la intriga por saber más, Mariana Brey le preguntó si lo seguía al actor en Tik Tok, un gran pasatiempo en esta cuarentena. "¡No puede haber tanta maldad!", gritó ante la pregunta incómoda de la periodista. Sin embargo, fiel a su estilo de no callarse nada, bromeó: "No, no lo sigo. La verdad que no lo vi, pero después pasame material".

En cuanto a sus ganas de ser mamá, la artista hizo una confesión inesperada: "Me da pánico. Uno a veces pone de excusa el trabajo, que siempre fue mi prioridad, pero con el tiempo voy aprendiendo a prestarle atención a otras cosas y confieso que me da miedo. Me parece una tarea tan increíble que me da pánico. Es un ser que depende de vos para siempre, es muy intenso", reveló mientras aseguró que, si bien por el momento no es parte de sus planes, "hay que entregarse a la vida".

Por último, hizo referencia a su rol en la lucha por la legalización del aborto y aseguró que muchas veces sus opiniones le juegan en contra pero que no concibe la vida de otra manera. "Yo estoy defendiendo algo en lo que creo y de manera respetuosa. Lucho por algo que me parece loable. Prefiero ser un ser social, real y honesto con lo que creo a que tener seguidores", concluyó firme en su postura.