La cantante habló de la "situación incómoda" entre Tini y Axel

9 de octubre de 2019 • 13:49

Recién llegada del exterior y a un día de su cumpleaños, Lali Espósito habló sobre sus nuevos proyectos, su relación con su novio Santiago Mocorrea y se metió en la polémica que generó un video que mostraba una "situación incómoda" entre Tini Stoessel y Axel .

"Estoy muy bien. A nada de mi cumple y de presentar 'Ligera', mi nuevo single (...). También voy a estar con mis amigos Mau y Ricky en Niceto, el 16 y 17 de octubre, en un show que es una bomba (...). A veces, en la vorágine, uno se olvida de agradecer. Es un trabajo que tiene que ver con que la gente recibe lo que uno hace y nunca hay que olvidar ese punto", contó la cantante a Los ángeles de la mañana, sobre su presente laboral.

En cuanto a sus nuevos proyectos, la actriz tiene una nueva propuesta para protagonizar una ficción, en la que también se ocupará de la producción ejecutiva. "Es una historia basada en un libro de ensayos sobre el amor. Yo conocía el libro y Erica, una guionista muy capa, se juntó con Tamara Tenenbaum y me convocaron. Me puso muy feliz porque no actúo muy seguido y cuando lo hago me gusta que sea algo que me movilice", explicó.

Acompañada a todos lados por su novio, Santiago, Lali habló también de su gran presente amoroso. "No mezclo mi trabajo con mi pareja. Tenemos todos los proyectos que el amor tiene pero no soy tan casamentera yo. Aparte soy muy joven, pero creo que llegará el momento cuando tenga que llegar", confesó evitando rápidamente del tema de una potencial boda.

Por último, la estrella pop no pudo escapar a la polémica que se generó hace unas semanas entre Tini y Axel, en el marco del festival Únicos en Madrid. Tras una conferencia de prensa que brindaron, se viralizó una imagen donde se la puede ver a Stoessel muy incómoda frente al abrazo del cantante de "Afinidad". "Yo, Mariana Espósito, lo que te puedo decir es que, en ese momento, estábamos haciendo el móvil. Yo tengo la mejor con Axel, con Luciano Pereyra y con Tini, que éramos los que estábamos en ese momento en plano. No sé bien en qué momento fue pero no estaba viendo cosas pequeñas como las que podían pasar en un abrazo", indicó la solista.

Con intenciones de dar un mensaje concientizador, aclaró: "Yo siempre digo que si una persona se sintió incomoda, tiene el derecho de denunciarlo, de decir: 'Esto no me gustó'. De esta situación particular no tengo nada que decir, que hablen los protagonistas, que creo que ya lo hicieron".

Y enseguida comparó la situación de Tini con la periodista Paula Galloni, quién cuando explotó este tema contó una supuesta situación de acoso que sufrió cuando entrevistó por primera vez al cantante. "Si realmente no hubo mala intención de nadie, es un bajón para ambas partes. No hay que mezclar una persona que está diciendo 'no me sentí mal, no pasó nada acá' con alguien que dice 'sí'. Una cosa es lo que le pasó a la periodista y otra a Tini", concluyó Lali.