Laura Miller, a días de debutar en el Cantando 2020: "Tuve la fuerza y el coraje para volver a empezar"

Alejada de los medios desde hace tiempo, Laura Miller reapareció públicamente de cara a su debut en la ronda de tríos del Cantando 2020. Mientras asegura que no le tiene miedo al jurado, la artista habló de la emoción que le genera participar junto a una figura de la talla de Luisa Albinoni y confesó cómo hizo para reponerse después del escándalo mediático con su exmarido, Nicolás Traut.

"Empiezo los ensayos esta noche por zoom. Estoy muy contenta, muy feliz. Me veo bien, no tengo problema de nada. Se trata de disfrutar y pasarla bien", comentó Miller en el piso de Los ángeles de la mañana, ansiosa por presentarse en el escenario más popular de la TV.

En cuanto a cómo tomará las devoluciones del jurado siendo una cantante profesional, expresó: "No importa si venís con trayectoria o no. Si viene una crítica, bienvenida sea. A Moria [Casán] la conozco hace años, [Oscar] Mediavilla me produjo mi primer disco y a Nacha [Guevara] la admiro. No importa si me critican, no pasa nada", lanzó sin nombrar a Karina La Princesita, algo que inmediatamente generó revuelo en las redes.

Con respecto a lo que significa cantar junto a Albinoni, Miller advirtió: "Me emociona hasta las lágrimas. Tiene escenario y un poder que transmite todo. Cuando me dijeron que nos tocaba una canción del Club del Clan, dije: 'Buenísimo, porque le vamos a poder poner humor, interpretación, un poco de todo'".

"¿Estás sola?", disparó casi sobre el final de la entrevista Ángel de Brito. Sin querer dar demasiados detalles, la actriz confesó: "Ahí. Hace muy poquito que estoy con alguien. Me lo merezco. Estoy muy bien por suerte".

Hace un tiempo, la cantante estuvo involucrada en un escándalo mediático cuando su entonces marido, el ex piloto de TC Nicolás Traut, fue condenado por robo tras hackear las cuentas bancarias de la Municipalidad de 25 de Mayo."Creo que merecía que me empiecen a pasar cosas buenas en la vida. Acabo de sacar una canción nueva así que también estoy feliz por eso. Creo que siempre hay que volver a empezar en la vida, tuve la fuerza y el coraje para hacerlo y acá estoy", remató, feliz por el momento personal y profesional que está atravesando.