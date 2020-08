Laurita Fernández confirmó su reconciliación con Nicolás Cabré: "Se está intentando"

24 de agosto de 2020 • 13:25

En las últimas semanas, y tras varias pistas e indicios por parte de la bailarina, la noticia sobre la reconciliación entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré sonó fuerte. Si bien la conductora del Cantando 2020 aún no quiere ponerle rótulos a esta segunda vuelta, confirmó que con el actor cada vez están más cerca.

Luego de que aparezcan nuevas imágenes de la actriz caminando junto a Cabré por Pilar, zona en la que la pareja tiene una casa en común, Laurita le confirmo a Los ángeles de la mañana que están intentando un acercamiento con el actor. "No quiero hablar de Nico. Sí, hay un acercamiento pero no me quiero sentir presionada a contar algo o a titular algo", expresó.

Tras asegurar que todo lleva su tiempo, la rubia habló de sus expectativas en este nuevo acercamiento. "Es un proceso, es un camino, no es de un día para el otro, se está intentando, estamos en ese camino. Ojalá salga todo bien, pero es de a poco", confesó sin querer entrar en detalles.

Tras la insistencia de la cronista de LAM, Fernández aseguró que disfruta mucho de la compañía del galán. "No me quiero apurar a decir algo que hoy lo vivo así y con la madurez que amerita vivirlo. Ojalá llegue a buen puerto. Si tuviera algo que ocular, no saldría a caminar por el barrio. Disfruto mucho de su compañía y él de la mía, y por eso lo hacemos", concluyó.

Los actores se conocieron en 2018, cuando protagonizaron el musical Sugar. Tras finalizar la obra comenzaron una relación que se movió a pasos agigantados. Al poco tiempo de ponerse de novios, Cabré y Fernández ya se mostraban muy enamorados, e incluso se fueron a vivir juntos y manifestaron el deseo de formar su propia familia. Sin embargo, en abril de este año confirmaron que se encontraban separados.