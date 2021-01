Laurita Fernández explicó por qué no se va de vacaciones con Nicolás Cabré Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de enero de 2021 • 18:33

Como buena amiga y colega, Laurita Fernández comenzó a cubrir a Ángel de Brito en la conducción de Los ángeles de la mañana. El periodista está aislado y a la espera del resultado de su hisopado, por haber estado en contacto estrecho con Mariana Brey, quien recientemente confirmó su contagio.

La actriz y bailarina está entusiasmada con el desafío: "Estoy haciéndole el aguante a Ángel en un programa que tiene mucha actualidad y espectáculos. Me siento cómoda porque las chicas me dieron seguridad y tiene un equipo de producción tremendo. Voy a quedarme hasta que él pueda regresar". Y dijo que no hay que relajarse en el tema covid: "Si eso pasa, algo sucede a tu alrededor que te hace dar cuenta. Me pasó con mi papá. Entonces volvés a tomar las medidas que hay que tomar. El virus está en todos lados. Yo no me relajo desde el momento cero", contó en Hay que ver, en elnueve.

Justamente por esa razón, Laurita no se va a ir de vacaciones. "Nico (Cabré) coincide en esto de no ir y no exponernos al pepe. Si vas en avión, corrés riesgos de contagiarte, y si eso sucede y estás en otro lugar fuera de tu casa, se complica. Es algo de lo que podemos prescindir, y no nos vamos a morir si no viajamos y nos quedamos en el balcón de casa", explicó.

Para este 2021, Laurita tiene varios proyectos y uno de ellos es sumarse al "Bailando por un sueño". "Me encanta bailar, me apasiona y sirvo más en la pista que en otro rol en ese programa. Si bailo, lo voy a hacer a full. Nunca me lo tomaría a la ligera", finalizó.