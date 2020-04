La conductora reveló cómo será su boda con Leo Alturria Crédito: Instagram

Este fin de semana, las redes sociales se vieron revolucionadas por una linda noticia: Leo Alturria le propuso casamiento a Lizy Tagliani por Instagram. A través de un posteo, donde se puede ver al joven de la mano de la conductora en la alfombra roja de una entrega de los premios Martín Fierro, el futuro novio escribió: "¿Te imaginás en esa foto de blanco, mi amor?", junto al emoji de una novia.

La respuesta de la humorista no se hizo esperar, y muy emocionada escribió: "¡Ay te amo! ¿De blanco vos o yo? Si es yo, SÍ, ACEPTO". Este mediodía, Lizy aprovechó el pase del noticiero para dar más detalles: "Siempre cuando termino el programa nos ponemos a hablar con Leo antes de irme a casa. Hablábamos de que yo lo amo tanto que nuestra relación ya va mas allá del amor, voy a estar siempre para él. Cuando llego a casa, me clavé dos platos de comida, una siesta y cuando me despierto a las 6 de la tarde veo que tenia miles de mensajes de Whatsapp, entre ellos varios de Leo con una propuesta un poco más formal que la de Instagram. Fue más una declaración, reafirmando todo lo que habíamos hablado a la salida del canal. Fue tan hermoso que me encanto, enseguida lo subí a las redes", expresó emocionada.

Imaginando cómo será la gran boda, la conductora de El precio justo aclaró: "Voy a ser una novia distinta, de blanco no sé porque me veo medio percherona. A mí me gustaría algo muy simple con amigos, tipo trámite. Pero como me encanta el medio, si lo amerita y la gente lo quiere ver, me hago todo: carruaje, vestido, mega fiesta; si le da a alegría a alguien".

Tras advertir que casarse nunca estuvo en sus planes, Tagliani confesó: "Nunca me lo imaginé. Creí que no lo necesitaba hasta que me hicieron la propuesta. Me gustó mucho". Y enseguida bromeó sobre su reacción al leer la propuesta: "Pensé que íbamos a poder salir, así que dije: 'habla Alberto [Fernández] y salgo corriendo a buscar el anillo'".

Los detalles de cómo será la gran celebración continuaron en su programa. "Tengo pensado unos 1200 invitados. Creo que en el Luna Park no lo voy a poder hacer porque Diego [Maradona] se caso ahí con la condición de que sea el único casamiento. Así que voy a empezar a buscar otro lugar", lanzó entre risas.

En cuanto a los preparativos que ya está empezando a organizar, hizo especial hincapié en la despedida de solteras: "Casar no sé si me voy a casar, pero despedidas ya tengo planeadas unas cuantas", bromeó. Y tras aclarar que necesita ayuda para hacer la lista de regalos, la estilista comenzó a hacer la lista de invitados en vivo: "Tengo en mente armar cinco parejas de invitados de las redes sociales porque tienen que ver con mi historia con Leo. Después tengo mis vecinas de toda la vida de Adrogué, todos los Tagliani, mi tía Norma y Lila", enumeró.

Mientras bromeaba con que Mirko, el hijo de Marley, sería su padrino ideal porque le traería muchos canjes, Tagliani contó que el "Ave María" se lo va a cantar su "madre viva" Sandra Mihanovich. "Me dijo que cuando pase la cuarentena, Leo va a tener que pedirle mi mano en una cena", aseguró tras aclarar que Santiago del Moro le pidió ser su padrino de bodas. "Las cuatro primeras personas que me escribieron después de publicar la noticia fueron: Jimena Barón, Nicole Neumann, Connie Ansaldi, y Santiago que me dijo: 'vas a entrar conmigo del brazo'", concluyó ansiosa.