Nicolás Occhioato junto a sus abuelos

17 de diciembre de 2019 • 13:44

Anoche, Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña se consagraron como los ganadores del "Súper Bailando". Con el 50.08% de los votos, la pareja le ganó a Flor Vigna y Facu Mazzei en una ajustadísima definición. Luego de los festejos, el equipo ganador estuvo junto a su coach, Matías Ramos, y su familia en Los ángeles de la mañana y habló del gran triunfo.

Acompañado por Peña, una bailarina que demostró en cada gala su gran talento y destreza, Occhiato logró sortear cada uno de los ritmos -a pesar de sus dificultades para el baile- y logró llevar a la pista su humildad, perseverancia y el amor por su familia.

"No lo puedo creer. Es verdad que hasta que no lo vivís, no te lo imaginás. Yo muchos años lo había vivido con Flor pero vivirlo en primera persona es distinto. Era como que iba a jugar una final del Mundial", relató el campeón que se considera un "patadura", aunque supo mejorar gala a gala con mucho esfuerzo y perseverancia.

Por su lado, Flor Jazmín (un hallazgo de Occhiato) aseguró aún estar sorprendida por todo lo que vivió este año en la pista. "Estoy muy contenta, muy feliz. Fue todo muy sorpresivo. Ayer se quedaron todos los padres, los abuelos, los amigos cenando. Festejamos hasta altas horas", contó la bailarina.

La padres de Occhiato, también presentes en el programa, lanzaron algunas razones por las cuales consideran que su hijo fue el gran ganador. Mientras que su madre Mariángeles aseguró que ganó por "su humildad, por ser como es"; su padre Antonio habló de la perseverancia y de todo lo que puso de sí para llegar. Sin embargo, la participación de sus abuelos Concepción y Victorio, quiénes alentaron a su nieto en cada presentación, deleitaron al público con varios platos italianos y hasta participaron en alguna que otra performance, fueron un factor fundamental para que el joven llegue a la final del certamen y se convierta en el favorito del público.

"Estoy feliz, feliz, feliz por mi nieto. Una alegría hermosa. No nos esperábamos todo esto. A mí me gustaban los dos y yo dije si gana Flor también está bien, pero Nico es mi nieto y ella lo entendió", confesó Conce en un móvil desde la cocina de su casa. Y enseguida contó cómo vivió la gran final del "Bailando". "Me levanté temprano, hice la pastafrola para todo el jurado y para Tinelli, fui a la peluquería. Antes de que baile, lo abracé a mi nieto y le dije que se quede tranquilo, que mire para adelante, que iba a salir todo bien", relató muy contenta, quien ya fue tentada por la producción de ShowMatch para estar en la pista el próximo año.

"Soy feliz por mi hijo, mi hija, por la familia hermosa que somos. Por el canal que nos recibieron con los brazos abiertos, nos quieren todos", agregó la abuela del campeón hasta que fue interrumpida por su marido. "No me deja hablar, qué querés que haga. Vos la conocés Nico, se habla todo, te corta", se quejó Victorio del monólogo de su mujer.

Sin poder contener la risa, Nico pidió la palabra desde el piso y confesó lo importante que es su abuelo en su vida. "Yo soy igual a él, tengo el mismo carácter. Él me acompañaba a fútbol de chico. A mí me daba vergüenza entrar a un cancha y él me bancaba siempre", expresó emocionado. Y enseguida recordó cómo fue su infancia al lado de sus abuelos. "Yo de chico amaba quedarme a dormir en su casa. Viven en un barrio, donde tenía amigos y jugábamos en la calle. Es un todo que me hizo la persona que soy hoy", indicó.

Tras recordar esas lindas épocas, su abuelo orgulloso acotó: "Cuando jugaba al fútbol salió dos veces campeón y lo festejamos. Y ahora este es el tercer campeonato. Estamos muy contentos", .

Minutos después, Ángel de Brito interrumpió las anécdotas y recuerdos para hacer una pregunta clave: "¿Les gustaría que Nico vuelva con Flor Vigna?" Tras asegurar que la quieren mucho en la familia, Conce tomó rápidamente el micrófono y advirtió: "Lo más feliz del mundo, más que ganar la copa, fue el abrazo que le dio mi nieto a Flor ayer. Lo que sí no sé qué se decían entre los dos, el domingo me voy a enterar y después te cuento", le dijo con tono pícaro al conductor del ciclo.

¿Reconciliación en puerta?

Sin dudas, no pudo existir mejor final que el de ayer. Dos ex que, a pesar del cariño que aún se tienen, se encontraron en la pista como rivales y pelearon por el título del certamen hasta el último minuto. Sin embargo, más allá de quien era el ganador de la noche, todas las miradas estuvieron puestas en ellos, en el encuentro delante y detrás de cámara, de esta pareja que se conoció hace cinco años atrás en un reality de juegos.

"Nos dijimos cosas muy lindas. Después de tantos años juntos es mirarnos a los ojos y vernos reflejados. Ayer pasó algo que sentimos y que es difícil de exteriorizar, pero nos amamos más allá de cualquier vínculo o etiqueta. No sabemos qué va a pasar con nosotros", disparó el galán del certamen dejando la puerta abierta a una posible reconciliación.

Minutos después, el conductor del programa presentó una nota sobre el encuentro de la expareja una vez que finalizó el programa. Muy emocionados, Flor y Nico se dijeron cara a cara todo lo que sentían por el otro."Creo que es un mensaje del universo que te dice confiá en vos, dale para adelante, que no solamente tenés que estar para el otro, sino que tenés que estar para vos", comenzó Vigna sobre el triunfo de su ex.

Y muy orgullosa, esbozó los motivos por los cuales cree que Nico se quedó con la victoria. "Creo que no solamente ganaste vos, ganó toda la familia, todo lo que trajiste a la pista: la familia, la persistencia, el amor, la oportunidad que le diste a Flor Jazmín, que fue un hallazgo tuyo. Creo que sos muy observador, así que te lo recontra merecés. Gracias por enseñarme tantas cosas lindas a mí también", le expresó -casi entre lágrimas- mirándolo a los ojos.

Sin palabras, Occhiato confesó no poder creer haber llegado a la final con ella, aunque aseguró que fue la mejor rival que le podría haber tocado. "Nunca me imaginé en esta situación, pero que lindo que haya sido con ella. Hoy todo el tiempo que me daba vuelta, la veía y no podía estar más feliz", confesó el ganador.

Por último, y tras confesar que no tiene relación con Mati Napp (coach y exnovio de Vigna) advirtió todo lo que Flor significa en su vida. "No fue rivalidad, fue estar con la persona que más me conoce. Ella me vio llorar cada vez que algo no me salía. Es la persona que me enseñó a seguir adelante, a persistir. Sabemos cómo hacernos reír, emocionar, qué decirnos en los momentos más difíciles. Nosotros nos amamos como persona, el vínculo o etiqueta lo pondrá el tiempo", concluyó con un brillo delator en sus ojos.