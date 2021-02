Los Mammones: la pícara respuesta del Polaco a la pregunta: “¿MasterChef o el Bailando?”

La emisión del lunes de Los Mammones tuvo como invitado a Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk. El cantante se presentó en el ciclo conducido por Jey Mammon, y se entregó a una divertida charla en la que repasó su carrera, y hasta se animó a un picante ping pong.

Al comienzo de la entrevista, Jey le preguntó sobre su experiencia como participante de MasterChef Celebrity, y El Polaco contó: “Fue inesperado, como todo lo que pasa en la vida. Medio que tuve un momento de encierro durante la pandemia y no me quería animar, pero la familia me fue llevando hasta que dije que sí. Y después me entusiasmé, empecé a estudiar, y me hice amigos como el Turco”. Con respecto a la versión que aseguraba que Vicky Xipolitakis recibía ayuda, él la negó por completo: “No nos preparaban la comida, había que cocinar, no quedaba otra. Y te ponés a estudiar porque no querés pasar papelones. Te lo tomás a pecho, y Vicky cocina espectacular”.

Sobre sus comienzos en la música, el cantante contó que en su infancia su sueño era dedicarse al fútbol, pero el destino lo llevó hacia otro lugar: “La música siempre estuvo en mi vida de chico. Yo iba a la iglesia con mi vieja, y ahí aprendí a tocar casi todos los instrumentos”.

Más adelante, y entre risas, Jey le preguntó si le había dedicado temas a Karina “La Princesita”, a Silvina Luna y a Barby Silenzi, y él respondió que sí, aunque no quiso revelar ningún título. Y también le respondió a Karina cuando ella dijo que muchos de sus temas no eran dedicados él: “Yo nunca dije nada, da todo a pensar eso. Ella piensa que yo pienso que ella piensa”, concluyó muy tentado.

Al momento de hablar de La Princesita, El Polaco tuvo solo palabras de mucho respeto, y reveló una curiosa anécdota: “Karina es una genia. Yo tenía que sacar fotos para mi disco de solista, yo no tenía un mango, y ella me compró la ropa para que me pueda sacar la foto. Ya somos grandes, pasaron un montón de cosas. Me saco el sombrero, es un ejemplo. Y nuestra hija es todo”.

En el último tramo de la entrevista, Jey invitó al músico a participar de un divertido ping pong, en el que debía mostrar su preferencia frente a una de dos opciones. Y en una de las preguntas le dio a elegir entre “MasterChef o el Bailando”. Sin ánimo de jugarse por ninguna, El Polaco simplemente remató: “Paso”. De esa manera, y luego de un minirecital, cerró las puertas una nueva entrega de Los Mammones.

LA NACION