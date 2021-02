Los Mammones: las supersticiones del Mono de Kapanga y su encuentro con Eduardo Duhalde

Aunque para muchos su nombre y su cara se asocia a su paso por MasterChef Celebrity el año pasado, el Mono de Kapanga (o Martín Alejandro Fabio) carga sobre su espalda 25 años de escenarios.

Asociado al rock más festivo y combativo, el músico pasó por Los Mammones y, por supuesto, su rivalidad con el expresidente Eduardo Duhalde (plasmada en la canción “El mono relojero”, uno de los más exitosos de Kapanga) fue tema de conversación.

“La hicimos en el año 97, cuando Duhalde tuvo la ‘feliz’ idea de mandarnos a dormir a las tres de la mañana. Algo parecido a lo que está ocurriendo ahora, pero sin pandemia. Esto es excepcional y es entendible, aunque no sé si es la solución. En esa época quedaban sueltas hordas de ‘orcos salvajes’ por las calles”.

El show de El Mono de Kapanga en Los Mammones - Fuente: América TV

Y merced a las preguntas de Jey Mammon, interesado por saber más, el invitado reveló una anécdota poco conocida, la primera vez que se encontró cara a cara con el mandatario: “En un evento que tocamos estaba Duhalde. Estuvo bueno. Esos eventos de fin de año, había un par de políticos. Y vinieron los organizadores a decirnos que estaba presente, y si podíamos evitar tocarla. Les dijimos que “por supuesto que no”. Lo que sí me acuerdo es que yo sabía en qué mesa estaba y canté mirando para otro lado”.

El Mono de Kapanga y su encuentro con Eduardo Duhalde - Fuente: América TV

Pasando a temas más íntimos, el Mono reconoció que es muy supersticioso y contó algunas de sus cábalas: “Hay un montón. No piso las rayas de las baldosas. Si la piso vuelvo para atrás. Las escaleras las subo con el pie derecho, y si el último escalón da con el pie izquierdo retrocedo y doy un salto. No paso por abajo de una escalera, y el otro día iba manejando el auto y se me cruzó un gato negro, puse marcha atrás y retrocedí como 70 metros”.

