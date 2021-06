Los Mammones: María Becerra habló del nuevo tema que hará con Tini Stoessel

Hizo una carrera musical gracias a YouTube y tiene más de cinco millones de seguidores en Instagram. Con 21 años, María Becerra es una de las referentes más importantes del público joven. Mientras trabaja en su proyección internacional, la cantante e influencer fue un huracán de carisma en su paso por Los Mammones.

La chica nacida en Quilmes un día conoció a Tini Stoessel y su carrera se potenció hacia el infinito. “La quiero muchísimo”, le confesó a Jey Mammon, antes de hablar del pasado y presente del dúo. María y Tini ya colaboraron en los temas “High” y especialmente “Miénteme”, que está cerca de alcanzar los cien millones de reproducciones.

Un saludo a modo de anécdota inconclusa de Stoessel, reveló una noticia que hizo explotar a los fans: “Sabés todo lo que te quiero, espero que te acuerdes de esto pero una vez viniste a casa, me quisiste mandar el tema de Cazzu por WhatsApp pero te equivocaste y me mandaste uno en el que estabas vos sola. Y yo te dije…”.

Luego de aclarar la confusión de esa noche, producto de “la euforia por estar re copete”, la adolescente reveló lo que le dijo Tini: “Me manda un mensaje y me dice: ‘Amiga, qué temón, me quiero sumar, por favor lo quiero cantar. Es una canción que nadie conoce, tiene como un año y pico. Así que bueno, por ahí la sacamos. Ya que lo dijo, ahora quedó enganchada”.

Entre un cierre musical y anécdotas de su infancia y de su carrera, Becerra narró un divertido momento de cuando conoció a su novio: “Fuimos a un campamento de música. Ahora me ven en confianza, pero hace unos añitos era súper tímida. El último día hicieron una fiesta, y yo lo venía viendo a él hasta que ese día dije: ‘Me animo y lo encaro’. Me acerqué por atrás, le toqué el hombro y le dije: ‘Disculpame, pero la verdad es que me fascina tu acento cordobés’. Él me mira y me dice: ‘Sí, pero yo soy santiagueño’. Se dio vuelta y me cortó el rostro”. Cien por ciento simpatía.

