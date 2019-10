Griselda Siciliani explicó por qué deja el certamen a través de un posteo de Instagram Crédito: Captura de TV

29 de octubre de 2019 • 12:54

La repentina renuncia de Griselda Siciliani al " Súper Bailando" sorprendió a todos. Tras ganarle a Lola Latorre en el 'Súper duelo' con una emotiva coreografía al son de "Alfonsina y el mar", la actriz bailarina explicó los motivos por los que decidió dejar el certamen.

Aunque aún no quiso hablar en los medios al respecto, sí lo hizo a través de su cuenta de Instagram con un posteo. "¡Aquí les dejo una que disfrutamos mucho! Hicimos cosas hermosas y estamos orgullosos y felices del recorrido artístico... Mi equipo de amigos y colegas fue un sueño @vanegarciamillan @nicovillalbaok", inició Siciliani, mencionando a su coach y a su bailarín.

"Decido irme por motivos muy íntimos y muy importantes para mí, y porque mi libertad es mi mayor tesoro... Además vienen proyectos hermosos que pronto les compartiré. Gracias infinitas por el amor y los comentarios elogiosos hacia nuestro trabajo del público y del jurado y BAR, que siempre fueron muy cálidos y respetuosos. Nos vamos bailando como toda la vida... ¡Siga el baile, señores! Y gracias a todo el equipo técnico y artístico de Laflia, que conozco y adoro hace tantos años...¡Y que el fin del mundo nos pille bailando! Salú", finalizó la actriz, junto a un video donde se la puede ver haciendo una coreografía de cha cha pop junto a su bailarín.

Si bien off the record se habla de cierta incomodidad por parte de la actriz ("Desde el principio tuvo problemas con los camarines, con la puntuación, con el trato del jurado y ahora le habría molestado esperar en un banquito y bailar el tercer día en el 'Súper duelo'", contó Yanina Latorre tras dar la primicia de su renuncia), su bailarín dio detalles de lo que serían los verdaderos motivos de su decisión. "Estamos de acuerdo con su decisión. Griselda nos manifestó su incomodidad al ver a dos mujeres pelearse en cámara en el 2019", lanzó Nico Villaba, en referencia al enfrentamiento que hace unos días tuvieron Luciana Salazar y Cinthia Fernández en la pista. Y apoyando a su compañera agregó: "Cualquier persona que conozca sus valores y principios se daría cuenta que ella no compartiría eso. Y nos encanta que así sea. Está buenísimo que no solo tenga el poder, sino el valor de decidir en general".

Por su parte, su coach Vanesa García Millán aseguró que era una posibilidad que sabían desde el día uno, por los compromisos de Siciliani como actriz. "Era algo que ya teníamos hablado desde hace tiempo. Griselda siempre fue muy sincera con nosotros y lo habló de entrada y nosotros sabíamos que esto era algo que podía suceder o no, así que no fue una sorpresa para nosotros. Cuando entramos a ShowMatch sabemos que podemos irnos en la semana 1, la 10 o la 20, es parte de este juego", explicó la coreógrafa.

Sin rencores, García Millán aclaró: "Me voy chocha. Estoy feliz, pudimos hacer cosas muy lindas. Artísticamente la pase bárbaro, y como persona la pasé genial, nos llevamos bárbaro. Estamos acostumbrados a esta inestabilidad. Fue una decisión tomada con el equipo", repitió una vez más.

En cuanto a las versiones de pasillo que aseguran que Siciliani estaba molesta con la producción del programa, opinó: "Yo en esos comentarios no me voy a meter, no voy a hablar de lo que opina Griselda. Nosotros la pasamos genial en ese último baile. Si nos hubiese ido mal, hubieran dicho que Griselda se iba porque le pusieron bajo puntaje. Siempre algo se va a rumorear. Que yo sepa, no estaba molesta, pero yo me dedico a otra cosa. Los temas con producción no tengo idea", concluyó su coach, advirtiendo que la decisión fue reciente ya que tenían hasta ensayado el ritmo que inició este lunes, el homenaje.