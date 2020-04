Luciano "El Tirri" contó, desde Los Angeles, detalles de su nueva vida Crédito: Instagram

2 de abril de 2020 • 19:22

Radicado desde hace varios años en Los Ángeles , Luciano "El Tirri" Giugno -quien se hizo conocido por su paso por Los Fabulosos Cadillacs y por ser el primo de Marcelo Tinelli- habló con Confrontados sobre cómo está viviendo la pandemia del coronavirus lejos de sus afectos y de su novia "Mimi" Alvarado .

Tras advertir que en la ciudad estadounidense en la que reside aún no es obligatoria la cuarentena, el compositor confesó estar viviendo una situación de incertidumbre y mucho miedo. "Solo salgo para llevarle comida a mi mamá y mi papá, que son grandes y no quiero que salgan. Pero salgo con máscara y alcohol porque está muy peligroso", expresó mientras aseguró que la cifra de infectados ya ronda las 10 mil personas.

En cuanto a cómo vive el aislamiento lejos de sus afectos, aclaró: "Mejor ni ver ni escuchar nada porque si no te volvés loco. Son todos síntomas que todos tenemos en algún momento. A mis viejos hace un mes que no los veo. Cuando les llevo comida, tampoco tengo contacto. Los saludo desde lejos, detrás de un vidrio, y les dejo las bolsas afuera".

Mientras afirma que este año será un año perdido en materia económica, explicó: "Tengo muchos amigos en la industria del entretenimiento que están pasando momentos muy complicados. Si en cuatro semanas esto no cambia, no sé qué va a pasar. Yo tengo un estudio de grabación en el centro de Los Ángeles y está todo parado. Lo mismo con la empresa de exportación de vinos que tengo con mi hermano, yo le manejo las relaciones públicas".

En pareja con la dominicana Mimi, el músico contó cómo hacen para mantener una relación a la distancia. "Horrible está todo. Le quiero mandar un beso, que seguro está mirando, pero desde que dije que me iba a casar no pegué una. Habíamos programado encontrarnos en Miami o en Santo Domingo y ahora con esto del coronavirus no sé cuando la voy a volver a ver. Todo voló por el aire", confesó después de casi dos años y medio sin verse.