Luis Ventura volvió sobre sus diferencias con Marcela Tauro: "En algún momento se va a dar cuenta de que se equivocó"

Con la salida de Marcela Tauro de Intrusos , el enfrentamiento de Luis Ventura con la periodista suma un nuevo capítulo.

Hace seis años, cuando nació Antonio -el hijo que el periodista tuvo con la vedette Fabiana Liuzzi-, ambos tuvieron un fuerte intercambio en vivo durante la emisión del programa conducido por Jorge Rial, luego de que Ventura pusiera en duda su paternidad y confesara que le había sugerido a Liuzzi que se hiciera un aborto, porque él era un señor casado y estaba más cerca de ser abuelo que padre. Tauro reaccionó frente a esas declaraciones y pidió ponerse en lugar de la mujer, pues el bebé nació con problemas de salud y estuvo en neonatología durante varias semanas. El enfrentamiento fue tan fuerte que la panelista terminó levantándose y retirándose del piso. Hasta ese momento, Ventura y Tauro eran muy amigos, pero no se hablan desde entonces: la guerra continuó dentro y fuera del canal.

Consultado por Los ángeles de la mañana , Ventura habló de la salida de Tauro de Intrusos y explicó por qué dijo que ahora Marcela iba a saber qué sintió él en su momento , cuando fue desvinculado de ese mismo programa. "No es un tema del que tendría que haber opinado. Hace seis años que no estoy en Intrusos y no me voy a poner contento porque alguien que se queda sin laburo. Fue un acto fallido mío. Pido disculpas. Ojala que Dios la ayude y le vaya muy bien. No es tema mío. Lo de ella con Jorge Rial que lo arreglen ellos, yo no me voy a meter en el medio", señaló.

Luego, el periodista recordó ese tenso momento televisivo que terminó con Tauro retirándose del estudio: "Éramos muy amigos y me dolió mucho lo que dijo, no lo esperaba hasta que lo escuché de boca de ella, porque no lo creía. Ya no tomaría un café con ella, mis heridas están cicatrizadas pero tengo otra vida, otra mirada. En algún momento se va a dar cuenta de que se equivocó en algo. Lo que pasó, pasó y ya lo superé. Me lamí las heridas y las cicatrices con la lengua".

También Tauro habló sobre el tema. "No entendí que quiso decir Luis. Es palabra autorizada porque estuvo muchos años, pero no tomé que lo que dijo fuera para mí. No me molesta, pero no me sentí aludida con sus dichos. No tengo trato con Luis desde que pasó esa situación. Fuimos muy amigos, ha sido muy buen compañero y no puedo decir nada. En algún momento pasará y nos sentaremos a tomar un café. O no. Pero mi situación no tiene nada que ver con la de él; son cosas distintas", dijo.

Luego, la panelista dio a conocer que aún desconoce su destino laboral: "Estoy en rotación con Intrusos . Me tengo que juntar con todo el mundo y ver cómo sigo. No estoy desafectada. Simplemente, tengo que hablar".