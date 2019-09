Marcela Tauro habló sobre su romance "a distancia"con un hombre 22 años menor Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de septiembre de 2019 • 19:45

Marcela Tauro fue invitada especial de Moria Casán este viernes, en Incorrectas. La periodista habló sobre el enfrentamiento mediático que mantiene con la China Suárez, quien le dedicó una storie en Instagram cuando, hace un par de semanas, la periodista contó que la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza y Benjamín Vicuña estaban atravesando una crisis.

"Me contestó cuando estaba al aire. Pero se dijo que Vicuña le había dicho a Pampita que extrañaba la familiar. Aunque ellas dicen que no, que tienen buena onda, la guerra es entre la China y Pampita", aseveró la panelista de Intrusos. "Es verdad que éste año se mudaron y dejaron la casa que le alquilaban a Fabián Gianola. Y según cuentan, se la dejaron arruinada", continuó Tauro, muy picante.

Luego, sí, se metió de lleno en el mensaje que Suárez compartió a través de su cuenta de Instagram para desmentirla. "La verdad es que no sé por qué me llamó machista, porque no lo soy. No me afecta que me diga machista", señaló. " Vicuña admitió que tuvieron una crisis. Y algunos, hasta dijeron que ella no le daba mucha bola. Y bueno, los dos trabajan mucho".

Pero, ¿de cuándo data este enfrentamiento entre la actriz y la periodista? "El primer encontronazo fue cuando ella posteó una foto de Magnolia, en la no se veía el rostro de la nena. Y yo le escribí que era preferible que no muestre nada, porque parecía un muñeco. Me contestó que no me iba a preguntar a mí qué hacer como madre. Al final mostró a esa beba hermosa", indicó Tauro.

Moria quiso saber si la periodista cree que Vicuña y Pampita pueden reconciliarse, algún día. "Por el lado de ella creo que no, creo que cortó. La hizo quedar como una loca. Fue un escándalo, ella mostró las cámaras de su casa cuando él la visitaba. No creo", concluyó.

Yendo a un terreno más personal, Tauro contó que este lunes festeja tres años con su novio, Martín Bisio. "Fuiste vos Moria la que me aconsejó que estuviera con uno hombre más joven. Me costó mucho tener sexo al principio, porque le llevo 22 años y él está entrenado y demás. Yo estiraba ese momento. Me parece que eso hizo que se enganchara más. Hasta hace poco tenía el mambo de la edad. Y bajé tres kilos ahora y hago gimnasia. Martín vive en Rosario y viene los fines de semana", confió.

Finalmente, Tauro contó que tuvo una relación con Beto Casella. "No fuimos novios porque eramos chicos. Fue un touch and go", aseguró.