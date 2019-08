La China Suárez realizó un duro descargo contra Marcela Tauro para desmentir parte de los dichos de la periodista sobre la presunta crisis en su relación con Benjamín Vicuña Crédito: Captura

Ante los fuertes rumores de crisis en su pareja, la China Suárez decidió hablar. La actriz realizó un duro descargo contra la periodista de espectáculos Marcela Tauro, luego de que ésta afirmara en Intrusos que la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza y Benjamín Vicuña no estarían atravesando un buen momento en su relación.

Al aire, Tauro sostuvo: "Al parecer, Benjamín Vicuña tiene tres celulares y la China habría encontrado una charla entre él y Pampita en uno de ellos. En el mensaje de WhatsApp Benjamín le decía a su exmujer ( Carolina Ardohain) que extrañaba la vida familiar junto a ella", apuntó. Además, la panelista se refirió a presuntas discusiones en la pareja de las que se habría informado a través de los vecinos del barrio de San Jorge, donde, según apuntó, conviven los actores.

Esta última afirmación fue negada de raíz por la China, que eligió su cuenta de Instagram -a través de una serie de publicaciones en sus stories- para responderle a la periodista. Sin embargo, Suárez no dio más detalles acerca de su relación presente con Vicuña.

"Hola a todos", saluda a la cámara la actriz en el primero de una serie de videos en los que se refiere a los rumores. Tras aclarar que está en el auto y "despeinada", porque acaba de bañarse, prosigue: "Les quiero contar cómo me siento, porque muchos me están preguntando como estoy. No iba a contestar porque era una versión aislada de una periodista que está bastante ensañada en general con el género femenino, particularmente conmigo hace mucho tiempo, y como se fue agrandando, no tenía ganas de callarme".

A continuación, señaló: "Antes, cuando era más chica, era más de esconderme y de no decir nada, porque no sabía cómo manejarme, y la verdad es que crecí. Me siento más yo que nunca y digo: por qué no hablar, si es mi personalidad".

Al referirse a la versión de Tauro, la actriz agrega: "Esta periodista dice que nosotros le alquilábamos la casa a un actor en un barrio, entonces los vecinos escuchaban gritos y le comentaron a ella. Primero, tengo los vecinos más buena onda del mundo. Segundo, hace dos años que no vivimos más en esa casa, para que actualices la información. Por ahí escucharon una discusión en esa casa y eran los nuevos inquilinos o los nuevos dueños", apuntó irónica.

La China también opinó sobre los comportamientos éticos de la panelista de Intrusos. Dirigiéndose a Tauro, añadió: "Tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro, que todas tus versiones con respecto a las relaciones son 'la mujer es la loca', 'la que controla al hombre', 'la que lo tiene agarrado de los huevos'.... Yo no soy así, y no tengo que explicártelo, ni a vos ni a nadie", zanjó.

La China se grabó en sus Stories para responder a los rumores difundidos por la panelista de Intrusos 01:36

Tras ello, la mamá de Rufina (fruto de su relación con Nicolás Cabré) y Magnolia, la hija que comparte con el actor chileno, fue más allá sobre los dichos de Tauro: "No ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro sobre su vida. Soy una mujer muy segura de mi misma. Estoy en un muy buen momento. Me siento muy bien. Entonces quería aclararles eso para que se queden tranquilos, que está todo bien".

Para rematar, la actriz pidió a la periodista un mayor rigor profesional: "Marce, si te mando un mensajito y te llamo por teléfono, no se dice: 'no tengo batería' y después no se atiende. En general me manejo así, he hablado con muchos periodistas a lo largo de estos años y siempre me han atendido el teléfono y he aclarado las cosas que he tenido que aclarar. Así que si te llamo o te escribo, atendeme y hablamos".

Tauro defiende a sus fuentes .

Jorge Rial pasó al aire hoy el descargo de la China y Tauro volvió al ataque. En primer lugar, se refirió a las últimas afirmaciones de la actriz. "Vamos a empezar por el final, si me habló a mí, Marce, a mí no me llamó ni me mandó mensaje. Puede ser que no tenga mi celular. Tenemos un amigo en común, que es Polino, y se lo podés pedir. No me llamaste porque yo le contesto hasta a mis seguidores de Instagram", puntualizó.

Tras ello, respondió a sus acusaciones y le recomendó no fiarse de su entorno. "Me puedo equivocar millones de veces, pero machista, no. En todo caso, fijate en tu entorno, de dónde vino la versión. Yo que vos averiguaría en tu entorno y en tu pareja. Nada más. Y te noté muy nerviosa, la verdad. Gracias por haberlo aclarado. Pero yo no miento en cuento a que me llamaste. A mí no me llamaste y batería tengo todo el tiempo. Así que no me llamaste ni me escribiste, porque yo respondo a absolutamente a todo. Si mentís en eso, mentís en todo. Incluso cuando estoy peleada con alguien, también respondo. Si mentís en eso, tenés que mentir en todo", sostuvo tajante la periodista.