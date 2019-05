Marcela Tinayre, ¿está separada de Marcos Gastaldi?

Tras los dichos que generaron suspicacias, la conductora dio explicaciones en una nota televisiva - Fuente: América TV 00:47

Fueron unas picantes declaraciones de Marcela Tinayre las que generaron el rumor de que la conductora se encontraba separada de Marcos Gastaldi. "¿Estás con un compromiso?", le preguntaron el pasado domingo, cuando reemplazaba a su mamá, Mirtha Legrand, en los almuerzos de Eltrece. "No, voy a dejar la dirección de mail en producción para que me contacten", respondió con picardía, y luego agregó: "Es lindo gustar, erotizar. Pero no me gustan los jóvenes. No me engancho".

Esta tarde, Tinayre decidió hacerle frente a las versiones y explicó qué quiso decir en realidad. "Me preguntaron y me hice la graciosa. Salió mal el chiste. Y en este momento, también. Nunca hablé de mi vida privada y tampoco voy a hacerlo ahora", señaló la conductora, en diálogo con Pamela a la Tarde, sin dar precisiones pero dando a entender que había sido malinterpretada.

Tinayre y Gastaldi están juntos desde hace veinte años. Se casaron en Miami, en el 2000, y un año después nació Rocco, el único hijo de la pareja. Pasaron por crisis y separaciones, y en 2011 él tuvo una hija extramatrimonial, Francesca, con la arquitecta Sol Santamarina. Fue un tremendo golpe para la pareja, pero ambos decidieron seguir adelante. "Perdoné muchas cosas. La mentira la recuerdo", aseguró por entonces ella.

La conductora también defendió a su marido cada vez que fue necesario. "Hay otros piratas que son sus socios y viven fuera del país pero hablan de mi marido", señaló hace algún tiempo, cuando le preguntaron por el procesamiento por administración fraudulenta y presuntas estafas que pesaba sobre Gastaldi, uno de los dueños del ex Banco Extrader. Prófugo durante una semana, fue detenido en abril de 2002 y liberado al mes, luego de pagar una fianza. Finalmente, en el 2009, fue sobreseído por inexistencia de delito.