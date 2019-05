Marcela Tinayre habló sobre la salud de Mirtha Legrand: "Está fantástica"

Crédito: Instagram

Mientras Mirtha Legrand continúa con su recuperación, Marcela Tinayre volvió a remplazarla en su programa, La Noche de Mirtha. Ni bien ingresó al estudio, la hija de la diva confesó que estaba muy nerviosa.

"Les juro que es verdad, estoy más agitada que el fin de semana anterior, mucho más. Yo dije, 'Hoy ya va a estar ella, yo la veo desde casa', y nada de eso", aseguró la conductora antes de referirse al estado de salud de Legrand. "Está regia, está fantástica, pero quiero aclarar que a mi madre le sacaron los puntos el jueves, por lo cual no era conveniente que esté acá en el piso".

Tinayre pidió que por favor se respete el reposo de Mirtha. "No pidamos tan rápido las cosas cuando son cuestiones de salud, no son graves, pero son cuestiones de salud", expresó. "Así que mamá, se que me estás viendo, y te mando todo mi amor".

Marcela también anticipó que su madre podría volver al canal en pocos días. "Creo que el fin de semana que viene ella va a estar. Lo van a anunciar, por supuesto".

Legrand debió someterse a una intervención quirúrgica el domingo 12 por una obstrucción intestinal. A través de una llamada telefónica, el fin de semana pasado la Chiqui llevó tranquilidad a todos los que la siguen. "Estoy levantada, en mi casa. Estoy muy bien. Me estoy recuperando muy rápidamente. Me dicen los doctores que nunca en la vida han visto una recuperación semejante, tan rápida. (...) Sospecho que el fin de semana que viene ya estaré en condiciones [de volver]. No sé, no quiero adelantarme. Me encuentro perfecta. Camino en la casa, veo televisión, leo, duermo y recibo algunas visitas, porque en estos casos es mejor no hablar tanto".