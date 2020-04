Marcelo De Bellis se refirió a la baja de Erica Rivas de la puesta teatral de Casados con hijos Crédito: Instagram

"Hay cosas que no me corresponde contar porque no soy parte de la producción", se atajó Marcelo De Bellis cuando le preguntaron por qué Erica Rivas no estará en la versión teatral de Casados con hijos , que se estrenaría el 15 de enero del 2021 en el Teatro Gran Rex. "Ayer hablamos los cinco por zoom, con Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato y Luisana desde Canadá. Hubo mucha dilatación en los tiempos por la falta de acuerdo. Estamos felices y tristes a la vez porque la de Erica es una baja sensible", contó luego el actor en Intrusos .

"Pensé en dar un paso al costado, porque mi personaje es el que más relación tiene con el personaje de Erica, pero me dijeron que no. Me consta que la producción hizo todo lo posible para que Erica esté, pero no llegaron a un acuerdo", señaló luego. "Como compañero jamás me importó saber cuánto cobra un colega. Los protagonistas somos los seis, aunque los Argento son imprescindibles. El último capítulo de Casados con hijos termina con Dardo y María Elena yéndose a París y Pablo Echarri entra con otra actriz. Son muchos factores, y uno tiene que ver con lo económico, otro con la ideología de Erica, que es muy respetable, pero el fan quiere ver Casados con hijos . No podés darle otra cosa. Y si no estás cómoda con el producto, no lo hacés".

"Sé que se hizo todo por tenerla. Estoy muy triste porque la admiro, la quiero, y Erica es irremplazable. Cada uno hace lo que puede y quiere, es como querer cambiar el ADN de Intrusos y hace 20 años que está en pantalla. El que no quiere ver Casados con hijos , no saca la entrada; y el que la saca, quiere ver Casados con hijos y no otra cosa, ¿se entiende?", explicó De Bellis.

El actor contó que faltaban diez días para empezar a ensayar, antes de la pandemia . "Los cinco habíamos firmado el contrato. Faltaba la firma de Erica. Me consta que se reunió con Florencia Peña, con Guillermo Francella y hasta habló con Luisana Lopilato, y dijo que estaba todo bien. La última vez que nos mandamos Whatsapp fue el 31 de diciembre, para desearnos feliz año. Y me dijo que me quedara tranquilo porque más es lo que se dice que lo que realmente es", aseguró.

"Estoy seguro de que ella no hay malicia en lo que publicó Erica en sus redes, porque sé que es buena persona. Pero parece que los demás no tenemos el compromiso que ella tiene y quedamos como que nos importa un bledo el cambio de paradigma. No estamos despidiendo a un mártir", aseguró. Y aclaró: "Me parece raro que la hayan despedido por Whatsapp. Más bien creo que es el resultado de muchas reuniones previas. Esto es un equipo, y todos estamos tristes y enojados pero el 15 de enero vamos a salir a golear aunque no esté el 9, que es Erica. Es simplemente una obra de teatro y no una causa nacional".

Y aunque se habla de reemplazos, entre ellos Paola Barrientos, Jorgelina Aruzzi, Fernanda Metilli y Mercedes Funes, De Bellis aseguró que "Erica es irremplazable".