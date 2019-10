El conductor se refirió al resultado de las elecciones al comienzo de su programa

28 de octubre de 2019 • 23:39

Este lunes, antes de dar comienzo a la ronda de homenajes en la pista del "Súper Bailando", Marcelo Tinelli se puso serio. Como suele hacer cada vez que se produce un hecho político importante, el conductor de ShowMatch compartió con sus televidentes su análisis y su mirada sobre los comicios de este domingo. En este caso, eligió empezar por una cuestión familiar y cotidiana: "Vivimos ayer un momento hermoso, una elección muy linda. Me encanta votar en la Argentina. Me encantó haberla llevado a votar a Juana [su hija] por primera vez y que todos los fiscales de mesa aplaudan".

Luego, más analítico, expresó: "Felicitaciones a todos. Es hermoso votar. Fue una elección divina que demuestra que los argentinos podemos resolver las diferencias de nuestros puntos de vista de una manera madura. Votamos masivamente. A mí me encanta votar. Les dejamos un mensaje a nuestros políticos, que tiene que ver con el equilibrio que necesita toda la sociedad, así que disfruté muchísimo este hermoso acto democrático".

"Así que fue maravilloso. Ver a los chicos y a las chicas, a los padres, a las madres, a los abuelos en las mesas yendo a votar aunque no sea obligatorio para ellos. Es inolvidable. Es enorme el poder que tememos en la democracia y lo hemos ejercido con tanta responsabilidad", continuó.

Luego, reveló: "Estoy con mucha esperanza. Espero que este mensaje reflexivo de las urnas les llegue a los políticos y nos representen con ese estado de ánimo. Me encantó verlo a Alberto Fernández en su encuentro con Mauricio Macri hoy a la mañana. Creo que tiene que ser parte de este acuerdo nacional; este encuentro es el primer paso. Ojalá sigamos con esta actitud tan constructiva".

"Los felicito a todos, a los ganadores y a los perdedores. Deseo lo mejor para ellos, porque lo necesitamos todos los argentinos. Estamos todos en este mismo barco, que es nuestro querido país. Ojalá tengamos una Argentina mucho mejor", finalizó.

Después, mientras dialogaba con Karina "La Princesita", volvió sobre el tema: "Le mando un saludo muy grande a Alberto Fernández. Ojalá que tengamos una excelente presidencia. Lo necesitamos los argentinos para salir de esta situación tan complicada que tenemos y para lograr finalmente un país más justo, mucho más igualitario, con más laburo, con más fuentes de trabajo para toda la gente. Que se termine la bicicleta financiera y todas esas cosas que han pasado últimamente. Ojalá que podamos salir adelante. Fundamentalmente, deseo que esté bien iluminado Alberto para que pueda andar bien nuestro país".

"Ayer ví dos cosas que me sorprendieron. Quiero primero felicitar a María Eugenia Vidal, que dio para mí un discurso espectacular que me hizo emocionar mucho. Y para mí el mejor discurso desde que lo conozco lo dio Mauricio Macri. Fue el mejor, lejos, con una simpleza y una humildad que hasta acá no le había visto", señaló.

El domingo por la noche, Tinelli ya había utilizado su cuenta de Twitter para compartir sus pensamientos sobre los resultados de los comicios y los discursos de los candidatos. Así, sobre las primeras palabras del presidente electo, indicó: "Los argentinos tenemos que estar dispuestos a colaborar desde el lugar que nos toque, porque esta situación la podemos dar vuelta, sin grieta y entre todos. Mi admiración, mi cariño y respeto @alferdez y ahí estaremos para ayudar y hacer crecer a este país que tanto amamos".

Con respecto al presidente Mauricio Macri, expresó: "Excelente @mauriciomacri con sus palabras. Reflexivo, autocrítico, tranquilo. Reconoce la derrota, se muestra más humano que nunca al decir que llamó a @alferdez para felicitarlo e invitarlo a desayunar mañana y comenzar la transición. El mejor discurso de los últimos 2 años".

También tuvo elogios para la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal: "Que buen mensaje el de @mariuvidal. Sin grieta. Emocionada, sincera, humilde. Felicita a @Kicillofok . Pide perdón. Una mina que vale".