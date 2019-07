Marcelo Tinelli habló de sus tocs y recordó el corte de polleras de ShowMatch

Marcelo Tinelli habló de Showmatch, de política, de su relación con Pergolini y hasta de sus tocs Crédito: Laflia

Entrevistado por Pablo Sirvén en Hablemos de otra cosa, el ciclo que el periodista conduce por LN+ , Marcelo Tinelli respondió todo tipo de preguntas y no eludió ninguno de los tópicos que el conductor puso sobre la mesa.

Interrogado sobre el viejo corte de polleras de ShowMatch, el conductor afirmó: "El problema es cuando uno intenta sacar de contexto. En ese contexto todos se reían con eso. Cuando decís que algunas personas se negaron, tenía más que ver con condiciones físicas; 'estoy mal de las piernas'. No sentí un abuso, era algo divertido. De hecho estaba Paula Robles que era mi mujer en ese momento".

El conductor de ShowMatch y creador de la productora La Flia Contenidos también habló de sus tocs luego de que se emitiera un video en el que su mujer, Guillermina Valdés, contara algunas intimidades.

"El tapa todos los envases que yo dejo destapados -contó Guillermina-. Va atrás mío tapando todas las cosas. No puede entender cómo alguien deja envases destapados. También cierra las puertas que dejo abiertas. Tiene una manera de prender y apagar las luces casi coreográficas. Tiene un ritual", reveló Valdés.

Luego, Tinelli dio detalles de sus manías. "Sí, no puedo dejar nada destapado, eso es un toc. Para mí es un bombardeo en Siria el baño cuando ella se va. Las puertas... no me gusta que queden las puertas abiertas, si fuera por ella quedaría abierta la de calle también. Necesito cerrar las puertas. 'Dejale la puerta abierta del cuarto a Lorenzo', me dice y voy y la cierro. Con respecto a las luces, me gusta prender y apagar. Con el dimer voy haciendo algo escenográfico", concluyó.

El conductor también se refirió a su histórico enfrentamiento con Mario Pergolini, a quien elogió, además de repasar otros temas, como los referidos a la política nacional.