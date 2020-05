María Fernanda Callejón habló de su pasado en Polémica en el bar

14 de mayo de 2020 • 10:16

María Fernanda Callejón volvió a Polémica en el Bar, en plena cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, y lo hizo sin pelos en la lengua. La flamante panelista del programa conducido por Mariano Iúdica no le escapó a las preguntas incómodas y viajó al pasado para contar un detalle íntimo de su amistad con Cecilia Roth. Al parecer las actrices no solo tuvieron una suerte de amor platónico sino que Callejón le habría recomendado a Roth un ex de ella: Gonzalo Heredia.

Si bien había manifestado sus ganas de quedarse en casa y cuidar a su hija , tras un largo confinamiento voluntario, la morocha decidió volver al polémico bar televisivo. Fue en ese contexto, luego de que Rodrigo Lussich expusiera el caso "Juan Martín Del Potro" , a quien definió como el nuevo "depredador serial", llegó la primera confesión de la noche. "¿Le recomendaste un hombre a una amiga?", le preguntó Iúdica. Y, ella, sin dudarlo, contestó: "¡Sí!". Y sumó: "Yo ya me había separado y le pasé el dato. Ella vino y me dijo que se enamoró cuando estuvo con él".

Tras idas y vueltas, las pistas fueron llevando al resto de la mesa a descubrir quién había sido ese hombre que las amigas compartieron. Luego de que Callejón contara que ambos trabajaban al mismo tiempo en tiras de Polka: Roth en Trátame bien y él, en Valientes. Después de tirar nombres, quedó claro quién era el galán: Gonzalo Heredia.

Pero la lengua suelta de la panelista siguió revelando secretos. Luego de que el conductor y Lussich insistieran sobre las teorías que la relacionaba sentimentalmente a una amiga, con quien compartió trabajo en el film Sofacama , Callejón se explayó. "Me hablás de la Roth y me pongo cachonda. Nos agarró una muy adolescente, pero no hubo máquina de coser, ni nada de eso. Solo picos y muchos besos en la boca", confesó, pero aclaró que lo que hubo entre ellas fue "platónico". Y pidió perdón al aire a su amiga por estar hablando de ella.

Sobre su poco filtro, agregó: "La cuarentena me pegó mal, afloraron muchas cosas. Me pregunto qué hice".