En el trece. Mariana Fabbiani vuelve a la televisión con Mamushka

8 de mayo de 2020 • 13:43

La llegada de la pandemia de coronavirus cambió radicalmente los planes de la televisión local, que tuvo que ajustar sus programas a los cuidados que el momento requería y además analizar qué ciclos de su grilla seguían, cuáles no y qué hacer con sus estrenos de los próximos meses. Pero, ahora, lentamente, las cosas parecen ir volviendo a su lugar, razón por la cual eltrece está planeando renovar su grilla de programación en junio y hacerlo de la mano de Mariana Fabbiani y su demorado ciclo nuevo Mamushka.

El nuevo programa de entretenimientos de Fabbiani tenía que arrancar a fines de marzo, pero pandemia mediante todos los planes se atrasaron y recién ahora el canal está listo para darle señal de largada. La idea es que arranque el 1 de junio, a las 18.30 o a las 19 -se está definiendo bien el horario por estos días.

¿De qué se trata este nuevo ciclo? El programa tendrá un grupos de dos o más personas, las cuales deberán competir en un juego de conocimiento y azar y al final de cada envío se definirá la existencia o no de un ganador. Se ofrecerán premios en efectivo.

"Nunca hice un formato de juegos, dentro de otros ciclos sí, pero no enteramente, así que me tiene súper entusiasmada. Lo que puedo decir es que son mamushkas que dan plata, y que es un programa que me tiene muy contenta", había dicho Fabbiani a LA NACION sobre este nuevo desafío en su carrera.

Con la llegada de Mamushka a la grilla de eltrece, el canal de Constitución deberá hacer algunos cambios en sus tardes. En primer lugar, por estas horas se está definiendo la continuidad del ciclo periodístico Crónicas de la tarde, conducido por Mónica Gutiérrez, que va de 14.30 a 16. Si este programa sigue al aire, los horarios de la grilla se mantienen hasta las 18.30 cuando arrancaría el ciclo de Fabbiani sino Corte y confección y El gran premio de la cocina adelantarían su salida para ocupar más tiempo en grilla y, 18.30, darle paso a la novedad del canal.

El espacio que va a ocupar Fabbiani es el que actualmente tienen las repeticiones de Pasapalabra (18.30 a 20), ciclo que se terminó de grabar el viernes 10 de abril, pero dado que funciona bien en materia de rating continuó en pantalla.

Por otro lado, el canal también se prepara para recibir a Jorge Lanata y su ciclo Periodismo para todos , que tiene pautado regresar a la pantalla del solcito el 31 de este mes, y espera poder definir el futuro de su ficción Separadas y la vuelta de Marcelo Tinelli y su siempre polémico "Bailando por un sueño", que adaptará su formato para tomar los recaudos necesarios por la pandemia.

Con la colaboración de Pablo Montagna.