El Bailando 2020 se prepara para un regreso muy particular Fuente: Archivo

7 de mayo de 2020

En los estudios de La Corte, en Colegiales, está todo listo para que la temporada 2020 de ShowMatch y su segmento estrella, " Bailando por un sueño ", arranque cuando le den luz verde . "Podría arrancar el lunes porque las parejas están ensayando el disco, que es el primer ritmo, la escenografía está terminada y los protocolos sanitarios están funcionando porque en el mismo lugar se hace Corte y confección . No falta nada. Pero no va a haber apertura", detalló Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana .

Además, el conductor explicó que todos van a estar separados por vidrios blindados , como medida extra de seguridad en tiempo de pandemia de Covid-19 : los jurados, los miembros del BAR, los coach y también el staff que acompaña desde hace años a Marcelo Tinelli, como Marcela Feudale, Carna y el Chino D'Angelo.

"Con Pampita estamos preocupados porque no vamos a poder charlar. Y teníamos unas charlas increíbles que ninguno de los dos contó nunca. Estamos viendo mecanismos para que el blindex nos deje chusmear. Una manera podría ser pasando papelitos", contó De Brito. Y enseguida agregó: "Los participantes van a bailar en espejo, con distancia social, sin tocarse, sin hacer trucos. Y ya nadie comparte camarín sino que todos van a entrar al estudio maquillados, vestidos y listos. Puede haber familiares, también con blindex y va a haber tribuna va a tener solamente 40 personas".

Se sabe que, por el momento, todos van a ensayar cada uno en su casa, por videollamada. Pero el día que les toque bailar, van a tener un rato antes para practicar.

Hay 21 equipos confirmados: Charlotte Caniggia, Alex Caniggia, Dalma Maradona, Anita Martínez, Malena Guinzburg, el Bicho Gómez, el Turco García, Mica Viciconte, Mariana Genesio, Miriam Lanzoni, Lionel Ferro, Nico Occhiato, Benito Fernández, Barbie Vélez, Chino Maidana, los Trillizas de Oro, Débora Plager, Gloria Carrá, Viviana Saccone, Freddy Villarreal y Leticia Siciliani. "Y pueden sumarse Juana Viale y Laurita Fernéndez con Mati Napp. Y quedarían afuera Cinthia Fernández y Martín Baclini por culpa de Agustina Agazzani que se bajó y entonces no tiene gracia", dijo Ángel.

Consultado, Baclini dio su propia versión: "Si Agustina se quiere bajar, está todo bien, lo que quiero es que esté feliz y ella siente que este no es su camino. Si la condición para que yo esté en el 'Bailando' es que sea con Agustina, apoyo que ella no esté y yo no estoy. La acompaño cien por ciento. Quiero entrar con mi esencia y no por otra fuerza, para generar un contenido".

Cinthia Fernández también se quedaría fuera del 'Bailando' y también expresó su opinión: "Si la producción decide que yo no esté, no es mi tema. Claramente querían un combo, un quilombo. En las reuniones que tuvimos no se mencionó mucho a Agustina. No sé qué pasó, tuvo miedo y no está mal que se quiera bajar. Yo no tengo la confirmación de haber quedado afuera".