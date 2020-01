Mariano Martínez explicó por qué no quiso estar en los créditos de Separadas

El actor contó el motivo detrás de su decisión de no figurar en los títulos de crédito de la ficción Crédito: Instagram

Separadas, la nueva ficción de Polka que debutó el lunes a las 22.15 por la pantalla de eltrece, muestra, en sus títulos de apertura, los nombres de las siete mujeres que encabezan la tira mientras suena la canción de María Campos elegida como cortina, "Separadas y de frente". Asimismo, también aparecen los protagonistas masculinos, amigos e intereses románticos de ellas: Sebastián Estevanez como Miguel Cardozo, Maxi Iglesias como Felipe Iriarte, Ludovico Di Santo como Pedro Moret, Victorio D'Alessandro como Nicolás Alonso, Andrés Gil como Andrés Saavedra e Iair Said como Gabriel Morales. Sin embargo, una de las figuras más importantes de la ficción brilla por su ausencia: Mariano Martínez.

Olivia debutó como actriz en una escena de Separadas con su papá Mariano Martínez - Fuente: El Trece 01:30

Video

El actor, quien interpreta al misterioso investigador Diego Pereyra, no forma parte de los títulos por decisión propia. Consultado por LA NACION, Martínez aseguró que no hubo nada conflictivo detrás de su pedido. "Es una decisión personal, más cuando es una tira que lleva el nombre de las mujeres, fue de común acuerdo, un arreglo, como una forma de decir que no importa el cartel. Acá no hay conflicto: esto no es un problema, es una decisión", explicó el actor. De esta forma, Estevanez es quien lidera el elenco masculino en los créditos iniciales de la ficción.

Recordemos que en el primer episodio, Olivia Martínez, hija del actor, hizo su debut en el papel de Rebecca, justamente hija del personaje que interpreta el ex Valientes. "Grabando Separadas, que este próximo lunes 22:15 sale al aire por @eltrecetv @polkaprod. Acá disfrutando mucho compartir con mi hija este momento inolvidable. Gracias", había escrito en su cuenta de Instagram el actor, con varias fotos de él y Olivia en el set, previo al estreno.

Separadas cuenta con guion de Marta Betoldi (Las Estrellas) y Esteban del Campo (Simona), y pone el foco en las vidas de siete mujeres que fueron estafadas por el mismo hombre. Clara Valdez, interpretada por Mónica Antonópulos, es la esposa de Fausto (Marco Antonio Caponi), quien huye del país tras ejecutar un fraude inmobiliario. Clara deberá responder ante las personas a las que su esposo estafó; entre ellas, a Martina (Cid), su hermana menor, y a Luján Alcorta, la abogada y amante de Fausto, personificada por Marcela Kloosterboer.

Así comenzó #Separadas - Fuente: El Trece 02:16

Video

El resto del elenco se completa con Julieta Nair Calvo como Inés Fernández, Julieta Zylberberg como Paula Kaplan, Gimena Accardi como Carolina Fernández (hermana de Inés) y Agustina Cherri como Romina Baldi, una policía que se une al grupo luego de sufrir un episodio de violencia por parte de su pareja.