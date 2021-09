Mariano Peluffo regresa con su ciclo Como todo a Net TV

TELEVISI脫N

Nuevos horarios y programas para la grilla de Net TV

A lo largo de este mes, Net TV sum贸 programas e hizo cambios de horario en algunos ciclos de su grilla. En primer t茅rmino, se espera que el pr贸ximo lunes 20, Mariano Peluffo regrese a la conducci贸n de Como todo (se ver谩 de lunes a viernes, de 12 a 14), tras su paso por la TV P煤blica. No regresar谩, sin embargo, al otro ciclo que conduc铆a en esa pantalla, Editando tele, en el que tras su salida fue reemplazado por Diego Korol primero y despu茅s por Luis Pi帽eyro, en el nuevo horario de las 20. El magazine de Pampita, Pampita Online, estren贸 nuevo horario, instalado ahora a las 21. Otra de las novedades de Net TV es que su noticiero sum贸 otra edici贸n a las 23.30, conducida por 脷rsula Ures Poreda y Pablo Corso Heduan (la primera edici贸n es a las 19, con Santo Biasatti y Mar铆a Areces). Por 煤ltimo, los 煤ltimos estrenos de la se帽al de Perfil fueron Corea del Centro, con la conducci贸n de Ernestina Pais (anteriormente estuvo a cargo de Ernesto Tenembaum y Mar铆a O鈥橠onnell) los domingos a las 21 y la telenovela Pedro, el escamoso, de lunes a viernes a las 17.15. Net TV es el sexto canal de TV abierta argentino, que inici贸 sus transmisiones el 1 de octubre de 2018 y es propiedad de Editorial Perfil en sociedad con Kuarzo Entertainment Argentina.

RADIO

Se cay贸 la licitaci贸n de Radio El Mundo

A pesar de haber adjudicado la licencia en julio de 2020 a Radio Cooperativa (AM 770), el Gobierno volvi贸 sobre sus pasos y anul贸 la licitaci贸n para la explotaci贸n de la ex Radio El Mundo (AM 1070) y convoc贸 a un nuevo concurso que se llevar谩 a cabo el 4 de octubre pr贸ximo.

RADIO

Semana clave para Radio Del Plata

Esta semana es clave para el futuro de Radio Del Plata AM 1030. Ante la salida de la productora Barboza SRL, de Isabel Garc铆a, as铆 como la presidencia y la direcci贸n de Antonio Fern谩ndez Llorente y Fabiana Segovia, la emisora quedar铆a en manos de Ricardo Bruzzese (empresario de la carne, presidente de la C谩mara Argentina de la Industria Frigor铆fica Argentina). De concretarse esta operaci贸n, quien dirigir谩 period铆sticamente y art铆sticamente la radio ser谩 el periodista Lucio Di Mateo, quien ya conduce en esa emisora el ciclo Sin despertador, los s谩bados de 8 a 10.

STREAMING

Nuestro d铆a, el primer programa diario de Spotify

Luciano Banchero, Fiorella Sargenti y Eddie Fitte conducen el primer podcast diario en castellano de Spotify, Nuestro d铆a. De lunes a viernes, a las 9 de la ma帽ana, una nueva edici贸n del ciclo est谩 disponible en la plataforma de streaming musical con seis segmentos sobre titulares de actualidad, deportes, celebridades, cultura pop y entretenimiento, entre otras novedades. Nuestro d铆a tiene como columnistas a Vicky 鈥淛uariu鈥 Braier, con los temas de far谩ndula y espect谩culos, a Magnus Mefisto con temas de terror y misterio y a Tom谩s Aguerre, quien pone foco en lo referido a la pol铆tica y la sociedad. Adem谩s, Charly Maidana es el columnista de deportes y la psic贸loga Querida Guachita hace otro tanto con salud y bienestar. Sargenti y Banchero vienen de Radio Metro conduc铆an Sensacional 茅xito y Eddie Fitte dej贸 en julio de 2018 TN y eltrece para comenzar a producir diferentes contenidos multimedia.

RADIO

Sandra Russo volvi贸 a Nacional

Sin dejar sus participaciones en La 990 AM y su ciclo en la AM 530, Sandra Russo regres贸 a Radio Nacional AM 870. Desde este mes y junto a Dolores Sol谩, conduce cada s谩bado de 9 a 10, Calandrias, en el que la periodista y la cantante cruzan temas de sociedad, arte y pol铆tica desde dos miradas muy distintas.