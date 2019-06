Agustín Sullivan, Stefanía Roitman y Agustín Casanova, los tres candidatos al Martín Fierro revelación Fuente: Archivo

Se trata de una de las ternas más esperadas de la noche, y al mismo tiempo podríamos decir que es una de las más temidas. La categoría revelación es un ejemplo claro del folclore de los Martín Fierro. En algunos casos, los premiados sostienen una carrera con el paso de los años, y en otros parten hacia nuevos rumbos.

En diálogo con LA NACION, Agustín Casanova ( el cantante que debutó en la actuación y cosechó una nominación por Simona), Stefanía Roitman (nominada por la misma tira) y Agustín Sullivan ( quien aspira a una estatuilla por Sandro de América) opinaron sobre "la maldición" que sobrevuela a la terna revelación, y hablaron acerca de cuánto creen en ella.

Agustín Casanova

"No sabía que ese premio era 'mufa' (risas), pero igual voy a estar contento si lo gano. Voy a estar contento de las dos maneras. Si no lo gano, zafo; y si lo gano, me llevo un premio a casa. Sea cual sea la realidad, voy a estar feliz. No soy creyente de ese tipo de cosas, pero respeto a quien sí las cree", aseguró el actor a LA NACION.

Stefanía Roitman

En tanto, Roitman expresó: "Yo no creo que nadie piense que sea verdad lo de la 'mufa', pero todos lo terminamos creyendo, por las dudas (risas). Es lindo el folclore que se genera. Es parte de las celebraciones".

Agustín Sullivan

"La verdad que no estaba al tanto. No considero que sea verdad ni necesaria para toda la gente ese tipo de frases y deseos negativos. Los premios son un reconocimiento por el trabajo y una expresión de cariño de gente profesional y con mucha noción por el trabajo artístico. Así que los premios son un reconocimiento del trabajo, una alegría inmensa y una expresión de cariño aún más grande. Todo lo que sea negativo y no sea para sumar queda obsoleto. Todos tenemos que poner nuestra atención y energía en cosas positivas y que sumen", remarcó, por su parte, Sullivan.

Los premios Martín Fierro 2019 se transmiten el domingo 9 de junio por Telefe. No te pierdas la cobertura minuto a minuto de LA NACION.