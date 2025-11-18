Martín Fierro de Cable 2025: todos los nominados

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) dio a conocer la lista completa de nominados para el Martín Fierro de Cable 2025, que premia la labor periodística en TV correspondiente al año 2024. El evento se celebrará el próximo 27 de noviembre en el salón Goldencenter en la ciudad de Buenos Aires.

En esta ocasión, LN+ vuelve a tener una presencia central con 11 nominaciones repartidas entre más de 30 ternas. Entre ellas se destaca la nominación a mejor programa económico de Comunidad de Negocios, conducido por el Director de Contenidos de LA NACION, José Del Rio. Además, aparece ternado el periodista Carlos Pagni a Labor Periodística Masculina por el programa Odisea Argentina.

También están nominados Esteban Trebucq por +Verdad (Interés General Diario); el documental Hambre de Futuro conducido por Micaela Urdinez; Débora Plager por +Info Tarde y +Periodismo (Conducción Femenina); Rodrigo Porto como cronista; Sofía Diamante como columnista económica; y Danien Bilotta como columnista político.

Por otro lado, cabe destacar la nominación de periodistas que ya no forman parte de la programación de LN+, pero conservan sus nominaciones por sus ciclos emitidos en la señal durante 2024: Luis Novaresio, por +Entrevistas-; Marina Calabró por +Info a la Tarde (Labor Periodística Femenina); y Eduardo Feinmann, ternado por El Noticiero y a Labor Periodística Masculina.

Todas las nominaciones

Interés General Diario

+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)

(Esteban Trebucq – LN+) Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)

(Baby Etchecopar – A24) Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)

(Pablo Duggan – C5N) La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

Esteban Trebucq fue nominado por el programa +Verdad en la categoría de Interés General Diario Manuel Cascallar

Interés General Semanal

Chicas Pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)

(Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N) Dicen que Dicen (Alberto Lotuf – Metro)

(Alberto Lotuf – Metro) GPS (Rolando Graña – A24)

(Rolando Graña – A24) Mi Mejor Versión (Vani Balena – Ciudad Magazine)

(Vani Balena – Ciudad Magazine) Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)

Magazine

Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – Crónica TV)

(Samuel “Chiche” Gelblung – Crónica TV) Empezar el Día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)

(Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine) Nuestra Tarde (Federico Wiemeyer y Eleonora Cole – TN)

(Federico Wiemeyer y Eleonora Cole – TN) Vamos las Chicas (Mercedes Cordero – Canal de la Ciudad)

De Entrevistas

+Caras (Héctor Mauggeri – Caras TV)

(Héctor Mauggeri – Caras TV) Deportv Textual (Cecilia Ruffa – DeporTV)

(Cecilia Ruffa – DeporTV) Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

Económico

Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)

(José Del Rio – LN+) La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)

(Alejandro Bercovich – C5N) MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

José del Rio fue nominado por el programa Comunidad de Negocios en la categoría de mejor programa económico Fabián Malavolta

Periodístico

A Dos Voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)

(Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN) Argenzuela (Jorge Rial – C5N)

(Jorge Rial – C5N) ¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)

(Jonatan Viale – TN) Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

Cultural / Educativo

Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)

(Maxi Legnani – IP) El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)

(Charlie López – TN) Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

Arte, Moda y Tendencia

ADN Moda (Fabiana Araujo – Metro)

(Fabiana Araujo – Metro) La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

(Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine) Planeta Urbano (Pía Slapka – IP)

Noticiero

El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)

(Eduardo Feinmann – LN+) El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)

(Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N) TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)

(Franco Mercuriali – TN) Último Momento (Crónica HD)

Eduardo Feinmann fue ternado por El Noticiero (LN+) y por Labor Periodística Masculina Manuel Cascallar

Noticiero Deportivo

Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)

(Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage) Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)

(Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV) La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Carlos Bonadeo – Fox Sports)

(Ariel Puente, Alejandro Wall, Carlos Bonadeo – Fox Sports) SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)

Deportivo

ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)

(Matías Martin y Martín Souto – ESPN) La Vuelta (“Rama” Pantorotto, M. Reich, “Romi” Scalora – Fox Sports)

(“Rama” Pantorotto, M. Reich, “Romi” Scalora – Fox Sports) Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

Periodístico Deportivo

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)

(Mariano Closs – ESPN) Pelota Parada (Pablo Giralt – TNT Sports)

(Pablo Giralt – TNT Sports) TN Deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)

Deportes Extremos

Abriendo Pistas

Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)

(Santiago Serrano – América Sports) Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)

(Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports) Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)

La periodista Sofía Diamante fue nominada en la categoría de mejor columnista económica

Revelación

Agustín “Agusneta” Rodríguez (TNT Sports)

(TNT Sports) Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine)

(Emprendi2 – Ciudad Magazine) Juan Manuel Boccaci (TN)

Musical (Jazz / Tango / Folklore)

Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)

(Daniel San Luis – América Sports) Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)

(Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad) Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)

Musical (Rock / Pop / Urbana)

Banda Soporte (Quiero)

(Quiero) La Viola (Fernando Molinero – TN)

(Fernando Molinero – TN) Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

Servicio Informativo

A24

C5N

Crónica TV

TN

Documental

Cromañón: Cartas y Señales (TN)

(TN) Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)

(Micaela Urdinez – LN+) Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)

Micaela Urdinez fue nominada a la terna de mejor documental por Hambre de Futuro

Temas Médicos

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)

(Guillermo Capuya – C5N) El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24)

(Fernando Felice – A24) Las Tardes con Pink (Judith Casal – KZO)

Culinario

Argentina Cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)

(Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N) Historias Ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)

(Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN) Ruta 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)

Programa Rural

A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)

(Silvio Baiocco – Canal Rural) Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)

(Matías Longoni – Metro) TN Campo (Eleonora Cole – TN)

Turismo y Tiempo Libre

Aguas Abiertas (ESPN)

(ESPN) El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)

(Cristina Castro – Canal 26) Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)

De Servicios

El Defensor (Adrián y Facundo Fracino – Crónica TV)

(Adrián y Facundo Fracino – Crónica TV) Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)

(José Bianco y Matías Bertolotti – TN) Lo Justo y Necesario (Clara Salguero – A24)

(Clara Salguero – A24) Transición 2030 (Cata De Elía – A24)

Labor Conducción Femenina

Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)

(Está Pasando – TN) Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)

(+Info Tarde y +Periodismo – LN+) Lucila “Luly” Trujillo (De Una – C5N)

(De Una – C5N) Mercedes Cordero (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)

Débora Plager fue nominada a labor de conducción femenina por +Info Tarde y +Periodismo Hernan Zenteno - La Nacion

Labor Conducción Masculina

Cecilio Flematti (Resumen 26 – Canal 26)

(Resumen 26 – Canal 26) David Kavlin (…)

(…) Diego Sehinkman (Sólo una Vuelta Más – TN)

(Sólo una Vuelta Más – TN) Jonatan Viale (¿La Ves? – TN)

(¿La Ves? – TN) Nacho Goano (La Pinta es lo de Menos – Canal de la Ciudad)

Labor Periodística Deportiva

Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)

(Deportv Central – DeporTV) Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)

(Presión Alta – TyC Sports) Morena Beltrán (Generación F – ESPN)

(Generación F – ESPN) Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)

Labor Periodística Femenina

Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)

(Verdad Consecuencia – TN) Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)

(+Info a la Tarde – LN+) Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)

(Último Momento – Crónica HD) Rosario Ayerdi (Estamos Jugados – C5N)

Labor Periodística Masculina

Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)

(Odisea Argentina – LN+) Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)

(El Noticiero – LN+) Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)

(Minuto Uno – C5N) Nelson Castro (El Corresponsal – TN)

Carlos Pagni fue nominado a mejor labor periodística masculina Rodrigo Nespolo

Cronista / Movilero

Adrián Salonia (C5N)

(C5N) Manuel “Manu” Jove (TN)

(TN) Rodrigo Porto (LN+)

Columnista Económico

Alfredo Zaiat (TN)

(TN) Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N)

(Duro de Domar – C5N) Sofía Diamante (LN+)

Columnista Político

Danien Bilotta (LN+)

(LN+) Iván Schargrodsky (C5N)

(C5N) Santiago Cuneo (GPS – A24)

Daniel Bilotta fue nominado como mejor columnista político

Columnista Policial / Judicial

Ariel Zak (Minuto 1 – C5N)

(Minuto 1 – C5N) Rodolfo “Fito” Baqué (A24)

(A24) Rodrigo Alegre (TN)

Aviso Publicitario

Betsson — “Cuidamos la pasión”

Infinia (YPF – Liebre)

(YPF – Liebre) Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)

Aviso Institucional

Banco Nación — “Mi Banco” (Lado C)

(Lado C) Banco Provincia — “17 Millones” (La América)

(La América) Hotel La Argentina (TyC Sports – Mercado McCann)

Producción Integral