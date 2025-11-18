Martín Fierro de Cable 2025: todos los nominados
Aptra dio a conocer el listado completo de los ternados para la ceremonia que se celebrará el 27 de noviembre; periodistas de LA NACION y LN+ fueron destacados en 11 categorías
- 6 minutos de lectura'
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) dio a conocer la lista completa de nominados para el Martín Fierro de Cable 2025, que premia la labor periodística en TV correspondiente al año 2024. El evento se celebrará el próximo 27 de noviembre en el salón Goldencenter en la ciudad de Buenos Aires.
En esta ocasión, LN+ vuelve a tener una presencia central con 11 nominaciones repartidas entre más de 30 ternas. Entre ellas se destaca la nominación a mejor programa económico de Comunidad de Negocios, conducido por el Director de Contenidos de LA NACION, José Del Rio. Además, aparece ternado el periodista Carlos Pagni a Labor Periodística Masculina por el programa Odisea Argentina.
También están nominados Esteban Trebucq por +Verdad (Interés General Diario); el documental Hambre de Futuro conducido por Micaela Urdinez; Débora Plager por +Info Tarde y +Periodismo (Conducción Femenina); Rodrigo Porto como cronista; Sofía Diamante como columnista económica; y Danien Bilotta como columnista político.
Por otro lado, cabe destacar la nominación de periodistas que ya no forman parte de la programación de LN+, pero conservan sus nominaciones por sus ciclos emitidos en la señal durante 2024: Luis Novaresio, por +Entrevistas-; Marina Calabró por +Info a la Tarde (Labor Periodística Femenina); y Eduardo Feinmann, ternado por El Noticiero y a Labor Periodística Masculina.
Todas las nominaciones
Interés General Diario
- +Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
- Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)
- Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)
- La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)
Interés General Semanal
- Chicas Pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
- Dicen que Dicen (Alberto Lotuf – Metro)
- GPS (Rolando Graña – A24)
- Mi Mejor Versión (Vani Balena – Ciudad Magazine)
- Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
Magazine
- Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – Crónica TV)
- Empezar el Día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)
- Nuestra Tarde (Federico Wiemeyer y Eleonora Cole – TN)
- Vamos las Chicas (Mercedes Cordero – Canal de la Ciudad)
De Entrevistas
- +Caras (Héctor Mauggeri – Caras TV)
- Deportv Textual (Cecilia Ruffa – DeporTV)
- Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)
Económico
- Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)
- La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)
- MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
Periodístico
- A Dos Voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)
- Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
- ¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)
- Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
Cultural / Educativo
- Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)
- El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)
- Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)
Arte, Moda y Tendencia
- ADN Moda (Fabiana Araujo – Metro)
- La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)
- Planeta Urbano (Pía Slapka – IP)
Noticiero
- El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
- El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)
- TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)
- Último Momento (Crónica HD)
Noticiero Deportivo
- Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)
- Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)
- La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Carlos Bonadeo – Fox Sports)
- SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)
Deportivo
- ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
- La Vuelta (“Rama” Pantorotto, M. Reich, “Romi” Scalora – Fox Sports)
- Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)
Periodístico Deportivo
- ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
- Pelota Parada (Pablo Giralt – TNT Sports)
- TN Deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)
Deportes Extremos
- Abriendo Pistas
- Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)
- Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)
- Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)
Revelación
- Agustín “Agusneta” Rodríguez (TNT Sports)
- Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine)
- Juan Manuel Boccaci (TN)
Musical (Jazz / Tango / Folklore)
- Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)
- Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)
- Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)
Musical (Rock / Pop / Urbana)
- Banda Soporte (Quiero)
- La Viola (Fernando Molinero – TN)
- Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)
Servicio Informativo
- A24
- C5N
- Crónica TV
- TN
Documental
- Cromañón: Cartas y Señales (TN)
- Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)
- Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)
Temas Médicos
- Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
- El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24)
- Las Tardes con Pink (Judith Casal – KZO)
Culinario
- Argentina Cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
- Historias Ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
- Ruta 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)
Programa Rural
- A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)
- Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)
- TN Campo (Eleonora Cole – TN)
Turismo y Tiempo Libre
- Aguas Abiertas (ESPN)
- El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)
- Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)
De Servicios
- El Defensor (Adrián y Facundo Fracino – Crónica TV)
- Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
- Lo Justo y Necesario (Clara Salguero – A24)
- Transición 2030 (Cata De Elía – A24)
Labor Conducción Femenina
- Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)
- Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
- Lucila “Luly” Trujillo (De Una – C5N)
- Mercedes Cordero (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)
Labor Conducción Masculina
- Cecilio Flematti (Resumen 26 – Canal 26)
- David Kavlin (…)
- Diego Sehinkman (Sólo una Vuelta Más – TN)
- Jonatan Viale (¿La Ves? – TN)
- Nacho Goano (La Pinta es lo de Menos – Canal de la Ciudad)
Labor Periodística Deportiva
- Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)
- Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)
- Morena Beltrán (Generación F – ESPN)
- Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)
Labor Periodística Femenina
- Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)
- Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)
- Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)
- Rosario Ayerdi (Estamos Jugados – C5N)
Labor Periodística Masculina
- Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
- Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)
- Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
- Nelson Castro (El Corresponsal – TN)
Cronista / Movilero
- Adrián Salonia (C5N)
- Manuel “Manu” Jove (TN)
- Rodrigo Porto (LN+)
Columnista Económico
- Alfredo Zaiat (TN)
- Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N)
- Sofía Diamante (LN+)
Columnista Político
- Danien Bilotta (LN+)
- Iván Schargrodsky (C5N)
- Santiago Cuneo (GPS – A24)
Columnista Policial / Judicial
- Ariel Zak (Minuto 1 – C5N)
- Rodolfo “Fito” Baqué (A24)
- Rodrigo Alegre (TN)
Aviso Publicitario
- Betsson — “Cuidamos la pasión”
- Infinia (YPF – Liebre)
- Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)
Aviso Institucional
- Banco Nación — “Mi Banco” (Lado C)
- Banco Provincia — “17 Millones” (La América)
- Hotel La Argentina (TyC Sports – Mercado McCann)
Producción Integral
- A24
- Canal de la Ciudad
- C5N
- TN
