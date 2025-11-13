MasterChef: al juego mediático de Wanda se suma una feroz competencia entre los jurados y un nuevo cocinero

Desde su debut MasterChef Celebrity se convirtió en el programa más visto de la televisión. Con una fórmula que tiene más de show que de cocina, el ciclo logró conquistar a la audiencia que noche a noche lo sigue por la pantalla chica. Cuando Telefe decidió que Wanda Nara sea la nueva conductora del programa, optó por darle al reality de cocina una impronta más mediática ligada a sus escándalos y dejó en un segundo plano lo gastronómico. Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Walas, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes siguen en carrera por el premio de 50 millones de pesos y el título de mejor cocinero amateur del país.

Pero en pos de potenciar la “wandanarización” del formato, la producción eligió a diferentes personajes clave. Desde sus “enemigos íntimos” como Luis Ventura o Susana Roccasalvo a Maxi López con el que tuvo varios picantes idas y vueltas. También como parte del juego, la presentadora aclaró los tantos con Evangelina Anderson, con quien estuvo enfrentada durante años y no dudó en disipar rumores que la involucraron con Enzo Fernández delante de su mujer, Valu Cervantes. Así las cosas en pantalla se pudo ver un juego mediático con su exmarido que fue desde reclamos porque su nueva pareja es más joven, a probar bocados que el mismísimo futbolista le dio casi en la boca. Y como prueba de todo esto basta ver lo que pasó esta semana en la gala, en donde los participantes tuvieron que cocinar como en la época de la Edad Media. Mientras la conductora pasaba por las estaciones, se permitió dudar sobre la calidad del plato del padre de sus hijos. En tanto, el exgoleador la invitó a probar una uva: “Abrí esa boquita”, ingrediente clave del plato que preparó. “Maxi no me hagas hacer estas cosas, ¡que estás en cámara!”, bromeó entre risas Nara.

“Los malos” y una feroz competencia

Y como en todo reality están los buenos y los malos, en este caso, los miembros del jurado tienen un rol preponderante. A la hora de las devoluciones, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui pueden ser implacables e incluso hacen temblar a más de un famoso. De hecho, el rol que ocupa cada uno es clave dentro del ecosistema culinario del programa. Mientras el pastero muchas veces juega de compinche de los participantes, el italiano suele ser magnánimo a la hora de recorrer las estaciones. Pero quien en general está en el ojo de la tormenta es Martitegui, amado por unos y temido por la mayoría. El experimentado chef no duda a la hora de criticar los platos y ha tenido más de una crítica lapidaria que hizo sufrir a más de uno. De hecho, varios de los eliminados se fueron del programa acusando al trío de ser injusto a la hora de las evaluaciones.

Pero desde hoy, los jueces se pondrán al frente de las cocinas y serán evaluados por sus pares. Se inaugura así la semana de los jurados, con un invitado especial: Ariel Rodríguez Palacios. Ahora serán Betular, De Santis y Martitegui, quienes competirán por el mejor plato de la noche junto a un grupo de participantes.

Betular, De Santis y Martitegui tenían muchas ganas de cocinar e invitaron al programa a Rodríguez Palacios, quien les propuso este desafío para los chefs.

MasterChef Celebrity suma novedades e invitados sorpresa

Esta noche será el turno de De Santis y Martitegui. Cada uno se convertirá en líder de un grupo de participantes (son 20, tras la eliminación de Luis Ventura anoche) y tendrán que preparar un plato para una banda de rock. La evaluación de los mismos será de Betular junto con el conductor de Ariel en su salsa y Emmanuel Horvilleur. El que gane pasará a la noche de beneficios y el que pierda pasará a la gala de última chance. El domingo será la misma dinámica, pero competirán Betular y Rodríguez Palacios, con un jurado integrado por De Santis, Martitegui y Claudia Villafañe. El desafío será cocinar para un evento, especialidad de la exesposa de Diego Maradona. En las tres jornadas que quedan para completar la semana, los famosos tendrán que replicar un plato de cada uno de los cocineros estrella, hasta que uno quede eliminado y abandone la competencia.