MasterChef Celebrity: del consuelo de Wanda Nara a Maxi López al tenso intercambio entre Eugenia Tobal y Germán Martitegui

“Esta noche, los participantes no serán los protagonistas”, anunció Wanda Nara, la conductora de MasterChef Celebrity ni bien comenzó el programa de este jueves. Y tenía razón. Ocho de las figuras del reality contaron con una ayuda muy especial, y esos ayudantes se llevaron todas las miradas.

Es que el Chino Leunis, Eugenia Tobal, La Joaqui, Evangelina Anderson, Emilia Attias, el Turco Husaín, Valu Cervantes y Maxi López se sorprendieron al ver ingresar al estudio a sus propios hijos.

Después de presentarse como es debido, Olivia y Benjamín (hijos de Cervantes con Enzo Fernández), Delfina Leunis, Ema (hija de Tobal), Shaina y Eva (hijas de la Joaqui), Gina (hija de Attias con el Turco Naim), Bastian, Lola y Emma (hijas de Anderson y Martín Demichelis) Valentino, Benedicto y Constantino López y Mateo Husaín hablaron con Wanda y con los miembros del jurado.

En esa conversación, la conductora le preguntó a Gina si alguna vez su mamá, Emilia Attias, había vuelto a su casa diciendo que el jurado había sido injusto. Apenas contestó que no, tomó la palabra Ema, y sin dudarlo, disparó: “Mi mamá sí”. Tobal, desde su estación, no demoró en ponerse incómoda.

Pero no fue la única que “mandó al frente” a uno de sus progenitores. Delfina reveló que el Chino empezó a cocinar ahora, cuando comenzó el programa, y Bastian directamente aseguró que Evangelina cocina solo en MasterChef Celebrity y que en su casa no lo hace nunca. Los hijos mayores de Nara y López, en tanto, revelaron que el exfutbolista, que vive en Suiza, les prometió que si gana el concurso “se queda más tiempo” junto a ellos en el país.

Los chicos fueron los encargados de ir al mercado a buscar ingredientes, sin ningún tipo de asesoramiento por parte de los participantes. Como algunos son muy pequeños, contaron con la ayuda de los hijos de López y de la propia conductora. Sin embargo, unos corrieron con más suerte que otros. Ya de regreso, Gina le contó a Nara: “Es que yo no tengo hermana, entonces, nadie me podía ayudar”. Wanda, rápida de reflejos, le habló entonces directamente a Attias: “Quiere un hermanito”, señaló, ante la mirada atónita de la actriz.

Después de ayudar a sus padres, todos los chicos subieron al balcón y comenzó la prueba en sí, que consistió en preparar un plato libre con los ingredientes con los que contaban.

Una vez transcurrido el tiempo establecido, el primero de los concursantes en pasar al frente para que Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis probaran su preparación fue Maxi López. El exfutbolista optó por realizar una pechuga de pollo con salteado de pimientos, cebolla y ajo, con reducción de manteca, acompañados por papas fritas y huevo frito.

Los miembros del jurado coincidieron en que el plato estaba hecho con amor. “El pollo está bien cocinado y, algo que no suele ocurrir en este programa: el ají está cocido y sabroso”, consideró De Santis. “Te quedó el morrón dulce, la cantidad de aceite que tiene que tener está bien. Es muy sabroso”, agregó Betular. Y Martitegui remató: “Es el mejor plato que hiciste hasta ahora”.

Luego de la devolución, Wanda le preguntó sin anestesia a su exmarido qué era lo más difícil de estar lejos de sus hijos cuando está en Suiza, y de su hija Elle y su mujer embarazada ahora que está acá. “Que te la pasás extrañando”, respondió López entre lágrimas. Al ver que lloraba, Nara se acercó a él, lo abrazó, y señaló: “Pero están bien los chicos. Eso es lo importante”.

“Perdón... Trato de estar presente acá y allá, pero me cuesta. Es difícil. Me pasa ahora que extraño mucho a Elle. Voy a tener que tomar una decisión. A mí me gustaría tenerlos a todos juntos“, se sinceró el deportista. Y Wanda disparó: “Ya la voy a convencer a la sueca [Daniela Chistiansson, la actual pareja de López]. Vos viste que yo lo que quiero lo consigo. Mandales un beso a ellos, también, que están allá mirándote”.

Después llegó el turno de Leunis, que presentó un pollo a la sartén con puré de remolacha con encurtidos de cebolla y zanahoria. “La cocción del pollo está muy bien. Fue arriesgado hacerlo con hueso. Muy bien. Para mí, una de las cosas más difíciles de la cocina es la remolacha. Es difícil el balance, la cocción, el gusto a tierra... Al puré le falta un poco. Y cuidado con el romero”, señaló Betular después de la degustación.

Martitegui coincidió: “Me parece que la textura del pollo está increíble. Es difícil lograr eso con una pata y muslo. Cuidado con las hierbas secas y con lo que llamás encurtido, porque para serlo tendrían que haber estado sumergidos el líquido y ligeramente cocinados para tomar ese sabor”.

Después, llegó el turno de Anderson y su arroz con pollo. “Desde chico me gusta el arroz un poco pasado, pero cuando vas evolucionando, te enseñan que no puede quedar así. Tiene sabor a pollo, la calabaza le agregó una cremosidad. Está rico, para una casa”, consideró Martitegui. Y Betular agregó que la preparación no le “terminaba de cerrar”.

Antes de que Evangelina volviera a su estación, Wanda quiso saber qué sentía al saber que su hijo Bastian se había tatuado sus ojos. “Es muy emocionante. Cuando me lo contó, le pregunté de dónde había sacado la idea. Y me dijo: ‘Porque son hermosos tus ojos’. ¿Cómo le iba a decir que no?“, reveló, también entre lágrimas. Y agregó: ”Estoy muy orgullosa de mis tres hijos“.

Cuando llegó su momento, Valu presentó un plato similar: arroz con salteado de pollo, verduras, naranja y sésamo negro. “Vos cocinás muy prolijo, pero podés tener más personalidad aún. Atrevete a poner más sabor”, consideró De Santis, al probar su preparación. “El arroz tiene una cocción muy buena. Para mí, si es algo a la naranja, me lo imagino más laqueado”, agregó Betular.

Husaín, a su vez, presentó una brochette de pollo con mayonesa de hinojo asado y cilantro. “Primo hermano de la remolacha, el hinojo... Una de las cosas más complicadas de cocinar. La brochette es muy pintoresca, pero le falta grasa, panceta”, consideró Betular. Y Martitegui agregó que la mayonesa estaba “maravillosa” y era lo que podía salvarlo del delantal gris.

Tobal sorprendió al jurado con su plato: un bowl de arroz con zanahoria, tomate, palta y papas crocantes, acompañado por una vinagreta. “Cociné con lo que trajo mi hija, es lo que a ella le gusta y lo mantuve para respetar lo que ella eligió”, explicó. Y luego de probar, Martitegui señaló: “La consigna de esta noche era cocinar con lo que les traían, no para ellos ni lo que a ellos les gustara”. Y luego, cuestionó: “¿Esto qué es? ¿Papas fritas? ¡Arroz con papas fritas!“.

“Sí, lo hacía mi mamá y yo se los repito a mi hija”, respondió la actriz. Su explicación no llegó a convencer al jurado. “No es un plato para cocinar acá. Hay papas fritas, zanahoria cruda y arroz hervido, todo en un mismo plato, y la vinagreta no suma”, consideró Martitegui. “Quizá tu hija te llevó a otro lado”, intervino De Santis, más conciliador. “Me gustan esas papas. Las cortaste con mucha prolijidad, las freíste bien. Acá también tenemos mucho amor. Quizás poca fantasía, pero muchísimo, muchísimo amor”.

Cuando Wanda le preguntó cuáles son los valores que le inculca a su hija, Tobal indicó: “Yo perdí a mi mamá después de que nació ella... Mi mamá era la mejor del mundo y trato de inculcarle que sea buena persona, que tenga solidaridad, que sea generosa, que tenga personalidad. Y Ema es muy auténtica Es muy parecida a mi mamá. Y la verdad es que verla acá me emocionó muchísimo”, explicó la actriz de Valientes.

Luego pasó al frente la Joaqui, con la primera propuesta dulce de la noche: panqueques de ananá y merengue. “Está sutil. Es un buen intento. Quizá la salsa habría que haberla puesto aparte. Para mi gusto, está muy cocido”, señaló De Santis. “La verdad es que estoy contento con lo que hiciste, pero hubiese sido perfecto al paladar una crema. Me quedo con la mermelada, porque tiene el punto perfecto”, sumó Betular.

Para el final quedó Attías, que casi no llega a entregar su presentación por una cuestión de tiempo, y avanzó hacia el jurado con muy poca confianza. En su caso, preparó un biscocho chiffon con almíbar de naranja y ganache de chocolate blanco. “Es terrible la presentación. Le falta un poco de azúcar impalpable, algo... Pero la ganache te quedó bien, la idea está”, indicó Betular. Y Martitegui recordó: “Nosotros comimos algo muy parecido hecho por vos hace poco. Volviste a ese casillero. Podés seguir culpando al tiempo o ponerte una meta menos ambiciosa”.

Solo faltaba que los tres miembros del jurado se pusieran de acuerdo para determinar quiénes pasarían a la noche de beneficios y quiénes a la de última chance. Después de deliberar, consideraron que López, la Joaqui y Leunis obtuvieran delantales blancos, mientras que Cervantes, Anderson, Attias, Husaín y Tobal, los grises.